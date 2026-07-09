Lluvias y tormentas en Panamá: Sinaproc alerta por condiciones más intensas entre el 10 y 11 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas que estará vigente hasta el domingo 12 de julio de 2026, debido a las condiciones atmosféricas previstas para los próximos días.

Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el aumento de las precipitaciones estará asociado a la activación de sistemas de baja presión y al paso de dos ondas tropicales sobre el territorio nacional.

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¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas?

El IMHPA indicó que las condiciones meteorológicas tendrán mayor intensidad los días 10 y 11 de julio, cuando se prevé un incremento de la inestabilidad atmosférica en distintas regiones del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama, emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas hasta el domingo 12 de julio de 2026.



Pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, @imhpapma, indican que estas condiciones se… pic.twitter.com/dLSHj9bq2Y — Telemetro Reporta (@TReporta) July 9, 2026

Ante este panorama, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la evolución del tiempo y de las zonas que podrían resultar más vulnerables.

Recomendaciones del Sinaproc

El Sinaproc hizo un llamado a la población para que adopte medidas de prevención y reduzca los riesgos durante este período de lluvias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Tener preparado un plan familiar de emergencia.

Contar con una mochila de emergencia con artículos esenciales.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de emergencias, la institución recordó que la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.