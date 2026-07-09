Coclé Nacionales -  9 de julio de 2026 - 09:21

Aprehenden a cuatro personas por presunta estafa mediante control de celular

Tres mujeres y un hombre fueron aprehendidos en Coclé durante una investigación por delitos contra la seguridad informática en la modalidad de estafa.

Aprehenden a cuatro personas por presunta estafa 

Aprehenden a cuatro personas por presunta estafa 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tres mujeres y un hombre fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en la provincia de Coclé como parte de una investigación por presuntos delitos contra la seguridad informática en su modalidad de estafa, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos habrían tomado el control del dispositivo móvil de una víctima mediante el uso de aplicaciones, lo que permitió ejecutar una estafa que ocasionó una afectación económica de aproximadamente 10 mil dólares.

Tema de interés: Acodeco decomisa más de 500 libras de arroz con gorgojos en Bocas del Toro

Investigación por presunta estafa informática

Según la Policía Nacional, la investigación apunta a que los aprehendidos presuntamente utilizaron herramientas tecnológicas para acceder al teléfono celular de la víctima y cometer el fraude.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar la posible participación de otras personas.

Decomisan celulares y droga

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron:

  • Seis teléfonos celulares.
  • Sustancias ilícitas (droga).

Estos indicios serán incorporados a la investigación que adelantan las autoridades competentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

INA suspende clases por brote de enfermedad respiratoria entre estudiantes

"Ahí no sale nada bueno", dijo el presidente Mulino al referirse a la bancada Vamos y Seguimos

Mulino alerta que El Niño afectará la producción y pide al Gobierno prepararse

Recomendadas

Más Noticias