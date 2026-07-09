Aprehenden a cuatro personas por presunta estafa mediante control de celular

Tres mujeres y un hombre fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en la provincia de Coclé como parte de una investigación por presuntos delitos contra la seguridad informática en su modalidad de estafa , informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos habrían tomado el control del dispositivo móvil de una víctima mediante el uso de aplicaciones, lo que permitió ejecutar una estafa que ocasionó una afectación económica de aproximadamente 10 mil dólares.

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Investigación por presunta estafa informática

Según la Policía Nacional, la investigación apunta a que los aprehendidos presuntamente utilizaron herramientas tecnológicas para acceder al teléfono celular de la víctima y cometer el fraude.

Tres mujeres y un hombre fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en la provincia de Coclé, a raíz de una investigación por delitos contra la seguridad informática.



“Los aprehendidos presuntamente lograron tomar el control del dispositivo móvil de una víctima… pic.twitter.com/cO9p1jeg71 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 9, 2026

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar la posible participación de otras personas.

Decomisan celulares y droga

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron:

Seis teléfonos celulares.

Sustancias ilícitas (droga).

Estos indicios serán incorporados a la investigación que adelantan las autoridades competentes.