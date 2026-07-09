Aprehenden a cuatro personas por presunta estafa mediante control de celular

Tres mujeres y un hombre fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en la provincia de Coclé como parte de una investigación por presuntos delitos contra la seguridad informática en su modalidad de estafa, informó la Policía Nacional.
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Investigación por presunta estafa informática
Según la Policía Nacional, la investigación apunta a que los aprehendidos presuntamente utilizaron herramientas tecnológicas para acceder al teléfono celular de la víctima y cometer el fraude.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar la posible participación de otras personas.
Decomisan celulares y droga
Durante los allanamientos, los agentes decomisaron:
- Seis teléfonos celulares.
- Sustancias ilícitas (droga).
Estos indicios serán incorporados a la investigación que adelantan las autoridades competentes.