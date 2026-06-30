Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 14:20

Aprehenden a supuesto abogado por presunta estafa con falsos trámites migratorios

Según la Policía Nacional, el hombre se hacía pasar por abogado para estafar en trámites migratorios falsos. Las autoridades decomisaron 16 pasaportes.

Aprehenden a presunto abogado por presunta estafa

Aprehenden a presunto abogado por presunta estafa

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre que se hacía pasar por abogado, fue aprehendido por las autoridades por su presunta vinculación con un esquema de estafas relacionado con falsos trámites migratorios, durante un allanamiento realizado en un apartamento del corregimiento de Calidonia.

En la diligencia, las autoridades decomisaron 16 pasaportes de diferentes nacionalidades, además de equipos tecnológicos y diversos documentos que serán incorporados a la investigación.

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Se hacía pasar por abogado especializado en asuntos migratorios

De acuerdo con la investigación, el sospechoso presuntamente se hacía pasar por un abogado especializado en asuntos migratorios y ofrecía sus supuestos servicios a través de una cuenta en redes sociales.

Las autoridades indicaron que captaba a las víctimas por medio de estas plataformas y les solicitaba pagos por adelantado para gestionar trámites migratorios, sin cumplir posteriormente con los servicios prometidos.

Continúan las investigaciones

El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso correspondiente.

Los investigadores continúan las diligencias para determinar si existen más personas afectadas por este presunto esquema de estafas y establecer el alcance de las actividades atribuidas al sospechoso.

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