Aprehenden a supuesto abogado por presunta estafa con falsos trámites migratorios

Un hombre que se hacía pasar por abogado, fue aprehendido por las autoridades por su presunta vinculación con un esquema de estafas relacionado con falsos trámites migratorios, durante un allanamiento realizado en un apartamento del corregimiento de Calidonia.
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Se hacía pasar por abogado especializado en asuntos migratorios
De acuerdo con la investigación, el sospechoso presuntamente se hacía pasar por un abogado especializado en asuntos migratorios y ofrecía sus supuestos servicios a través de una cuenta en redes sociales.
Las autoridades indicaron que captaba a las víctimas por medio de estas plataformas y les solicitaba pagos por adelantado para gestionar trámites migratorios, sin cumplir posteriormente con los servicios prometidos.
Continúan las investigaciones
El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso correspondiente.
Los investigadores continúan las diligencias para determinar si existen más personas afectadas por este presunto esquema de estafas y establecer el alcance de las actividades atribuidas al sospechoso.