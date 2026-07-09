Escuelas de manejo en Panamá acuerdan tarifa mínima de $300 para formar nuevos conductores

Los representantes de las escuelas de manejo del país acordaron establecer una tarifa mínima de 300 dólares para la formación de nuevos conductores, una medida que busca unificar el costo del servicio, que hasta ahora era fijado de manera independiente por cada centro de enseñanza.

Anteriormente, cada escuela establecía el precio que consideraba para impartir los cursos requeridos como parte del proceso para obtener la licencia de conducir.

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Escuela de manejo: La ATTT evaluará la propuesta

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que espera recibir el informe con los detalles del acuerdo para analizar la propuesta y emitir su visto bueno.

Una tarifa mínima de 300 dólares fue acordada por los representantes de las escuelas de manejo del país para la formación de conductores.



Anteriormente cada escuela establece el precio que consideraba. pic.twitter.com/TkPKLdlW3g — Telemetro Reporta (@TReporta) July 9, 2026

Además, se contempla la elaboración de un documento formal de contrato de concesión, el cual tendría una vigencia estimada de 10 años, con el objetivo de regular la prestación de este servicio.

Buscan uniformar el costo de la formación

Con este acuerdo, las escuelas de manejo pretenden establecer un costo base para la capacitación de aspirantes a conductores, aunque la medida aún deberá completar el proceso de revisión correspondiente por parte de la ATTT antes de su implementación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo entraría en vigencia la nueva tarifa, en caso de ser aprobada.