CSS niega supuesto hackeo y denuncia campaña de desinformación en redes sociales

La Caja de Seguro Social (CSS) aseguró que no ha sido víctima de un hackeo y denunció la circulación de publicaciones en redes sociales que, según la institución, difunden información descontextualizada con el propósito de desacreditar el proceso de transformación que impulsa la entidad.

A través de un comunicado, la CSS lamentó la difusión de contenidos que calificó como manipulados y sin sustento, al considerar que generan confusión entre la ciudadanía.

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CSS asegura que la información difundida es pública

La institución explicó que el material presentado en algunas publicaciones como una supuesta filtración corresponde a información pública, la cual, según indicó, fue sacada de contexto y utilizada para construir un relato falso.

La CSS denuncia campaña de desinformación promovida por intereses que se oponen a la transformación



Desde la Caja de Seguro Social lamentamos que existan personas dispuestas a difundir información manipulada y carente de sustento, contribuyendo a la propagación de desinformación… pic.twitter.com/aZrqD5qDot — CSSPanama (@CSSPanama) July 8, 2026

"La CSS no ha sido hackeada. La información que algunas publicaciones de redes sociales presentan como una supuesta filtración corresponde a información pública que ha sido descontextualizada y tergiversada", señaló la entidad. "La CSS no ha sido hackeada. La información que algunas publicaciones de redes sociales presentan como una supuesta filtración corresponde a información pública que ha sido descontextualizada y tergiversada", señaló la entidad.

Llamado a verificar la información

La Caja de Seguro Social exhortó a los ciudadanos, comunicadores y usuarios de redes sociales a verificar la información antes de compartirla y evitar contribuir a la difusión de contenidos falsos o engañosos.

Asimismo, sostuvo que estas publicaciones responderían, según su postura, a sectores que rechazan las medidas de modernización, transparencia y control del gasto implementadas por la institución.

Respaldo al proceso de transformación

En el comunicado, la CSS expresó su respaldo al equipo ejecutivo encargado de la transformación institucional y destacó el trabajo de los servidores públicos que participan en los procesos de modernización para mejorar la atención a asegurados, pensionados, cotizantes y demás usuarios.