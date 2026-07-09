CSS niega supuesto hackeo y denuncia campaña de desinformación en redes sociales

La Caja de Seguro Social (CSS) aseguró que no ha sido víctima de un hackeo y denunció la circulación de publicaciones en redes sociales que, según la institución, difunden información descontextualizada con el propósito de desacreditar el proceso de transformación que impulsa la entidad.
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CSS asegura que la información difundida es pública
La institución explicó que el material presentado en algunas publicaciones como una supuesta filtración corresponde a información pública, la cual, según indicó, fue sacada de contexto y utilizada para construir un relato falso.
Llamado a verificar la información
La Caja de Seguro Social exhortó a los ciudadanos, comunicadores y usuarios de redes sociales a verificar la información antes de compartirla y evitar contribuir a la difusión de contenidos falsos o engañosos.
Asimismo, sostuvo que estas publicaciones responderían, según su postura, a sectores que rechazan las medidas de modernización, transparencia y control del gasto implementadas por la institución.
Respaldo al proceso de transformación
En el comunicado, la CSS expresó su respaldo al equipo ejecutivo encargado de la transformación institucional y destacó el trabajo de los servidores públicos que participan en los procesos de modernización para mejorar la atención a asegurados, pensionados, cotizantes y demás usuarios.