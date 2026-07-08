Director de la CSS recuerda que el 18 de agosto vence el plazo para escoger el sistema de pensiones

Director de la CSS, Dino Mon.

Por Ana Canto El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó en una entrevista para Telemetro Reporta que el próximo 18 de agosto vencerá el plazo para que todos los cotizantes de la institución elijan el sistema de pensiones al que pertenecerán: el subsistema de beneficio definido o el nuevo sistema.

Los ciudadanos que decidan no cambiar de modelo y continuar en el anterior deben tomar en cuenta que esa elección será permanente y bajo esas directrices se calculará su jubilación.

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