Director de la CSS recuerda que el 18 de agosto vence el plazo para escoger el sistema de pensiones

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó en una entrevista para Telemetro Reporta que el próximo 18 de agosto vencerá el plazo para que todos los cotizantes de la institución elijan el sistema de pensiones al que pertenecerán: el subsistema de beneficio definido o el nuevo sistema.
Para realizar el trámite, los asegurados deben seguir estos pasos:
1.Acceder a la plataforma:
- Ingresar al sitio web oficial de la institución: https://micajadigital.css.gob.pa/.
2.Consultar el funcionamiento:
- Revisar la información disponible en el portal sobre el funcionamiento, ventajas y características de cada sistema de pensiones.
3.Confirmar la elección:
- Aceptar la permanencia en el modelo actual o procesar el cambio al nuevo sistema, según la decisión tomada.
Mon enfatizó que, incluso si el asegurado no recibe atenciones médicas frecuentes en la CSS, la plataforma digital le proporcionará información relevante sobre su historial de aportes a la institución y el estado de su cobertura de salud.