Mulino anuncia apoyo para construir un tercer edificio del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos

El presidente de la República, José Raúl Mulino , participó la noche del miércoles en la inauguración del Edificio Tolerancia, una nueva instalación del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, ubicado en Amador, donde además anunció su interés de impulsar la construcción de un tercer edificio dedicado a narrar la historia de Panamá desde 1968 hasta la actualidad.

Durante el acto de corte de cinta, el mandatario indicó que ya expresó a la ministra de Turismo su intención de gestionar el respaldo del Gobierno Nacional para desarrollar este nuevo espacio, con el propósito de ampliar la oferta histórica y educativa del museo.

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Mulino destaca el valor histórico del museo

El presidente calificó al museo como un "guardián de la historia" y resaltó la importancia de preservar la memoria de los hechos ocurridos durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

Este miércoles se llevó a cabo corte de cinta inaugural del Edificio Tolerancia en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, ubicado en Amador.



El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, participó del acto y “anunció que le ha expresado a la ministra de Turismo su interés… pic.twitter.com/d4oyPz07XO — Telemetro Reporta (@TReporta) July 9, 2026

"Estoy impactado con este museo, con este nuevo 'guardián de la historia', un homenaje a la memoria del mundo y del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Este debe ser no solo un lugar de reflexión, sino de obligada visita", expresó Mulino. "Estoy impactado con este museo, con este nuevo 'guardián de la historia', un homenaje a la memoria del mundo y del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Este debe ser no solo un lugar de reflexión, sino de obligada visita", expresó Mulino.

Propone visitas estudiantiles al museo

Como parte de su intervención, el mandatario informó que solicitó a la ministra de Educación organizar giras escolares para que estudiantes de todo el país conozcan el museo y fortalezcan su aprendizaje sobre la historia, los derechos humanos y la importancia de la tolerancia.

Asimismo, reiteró que el futuro tercer edificio permitiría documentar y exponer la historia reciente de Panamá, comprendida entre 1968 y la actualidad, ampliando el contenido histórico que ofrece el complejo museístico.