Mulino anuncia apoyo para construir un tercer edificio del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó la noche del miércoles en la inauguración del Edificio Tolerancia, una nueva instalación del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, ubicado en Amador, donde además anunció su interés de impulsar la construcción de un tercer edificio dedicado a narrar la historia de Panamá desde 1968 hasta la actualidad.
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Mulino destaca el valor histórico del museo
El presidente calificó al museo como un "guardián de la historia" y resaltó la importancia de preservar la memoria de los hechos ocurridos durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.
Propone visitas estudiantiles al museo
Como parte de su intervención, el mandatario informó que solicitó a la ministra de Educación organizar giras escolares para que estudiantes de todo el país conozcan el museo y fortalezcan su aprendizaje sobre la historia, los derechos humanos y la importancia de la tolerancia.
Asimismo, reiteró que el futuro tercer edificio permitiría documentar y exponer la historia reciente de Panamá, comprendida entre 1968 y la actualidad, ampliando el contenido histórico que ofrece el complejo museístico.