Presidente Mulino presenta informe con énfasis en reactivación económica, infraestructura y salud

El presidente de la República, José Raúl Mulino , presentó este miércoles 1 de julio su segundo informe a la nación ante la Asamblea Nacional, al cumplir dos años de gestión constitucional.

Al inicio de su discurso, el mandatario felicitó al diputado Eduardo Gaitán por su labor al frente de la Comisión de Economía de la Asamblea, un reconocimiento que extendió a los presidentes de las diferentes bancadas parlamentarias.

Mulino destacó que la prioridad de su administración ha sido la recuperación de la confianza económica. Tras recibir sugerencias y recomendaciones de diversos sectores, el Ejecutivo inició un proceso de saneamiento de las cuentas públicas. Esta estrategia incluye la reactivación de obras estatales, la construcción de carreteras y vías de acceso para comunidades vulnerables, el avance en la Línea 3 del Metro de Panamá y la generación de nuevos empleos.

“Llamé al ministro Felipe Chapman y le dije cuál era mi plan. Él lo entendió clarito y no se ha desviado de ese camino, y me dijo que eso, en términos económicos, era un ajuste progresivo con un fuerte gradualismo de responsabilidad económica con sentido social”, @JoseRaulMulino,… pic.twitter.com/U1Axbxcmh6 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

Infraestructura, sector salud y finanzas públicas

En el desglose de proyectos de infraestructura vial y sanitaria, el presidente anunció que este año se inaugurará el primer Centro de Tratamiento Oncológico Público en el Hospital de Bugaba, provincia de Chiriquí, el cual beneficiará a cientos de pacientes con cáncer. Asimismo, confirmó que la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional, ubicado en la Ciudad de la Salud, avanza con miras a ser inaugurado el próximo año.

En la agenda de obras públicas también sobresalen el inicio de la ampliación y reconstrucción de la vía Interamericana, la restauración de la Iglesia del Cristo de Portobelo en Colón y diversas inversiones estructurales en la provincia de Darién.

En materia económica, el jefe de Estado resaltó una baja sustancial en el déficit fiscal y la desaceleración del ritmo de endeudamiento público en comparación con los últimos años, un logro que atribuyó al trabajo coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En un apartado de soberanía nacional, Mulino enfatizó el carácter panameño del Canal de Panamá y de su cuenca hidrográfica.

“El cuarto puente tiene un avance del 38%, podemos ver los trabajos en Cerro Sosa, también los avances en cimentación, torres y viaductos. Quiero recordarles que cuando llegué al gobierno esta obra tenía menos del 1% de avance. Hoy cuenta con 2,000 trabajadores y sumaremos 2,000… pic.twitter.com/v22mS6IpOy — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

Innovación educativa y desarrollo tecnológico

En el ámbito formativo, el mandatario anunció el lanzamiento del programa "Talent Up Panamá". Esta iniciativa, desarrollada en alianza con la empresa tecnológica Google, ofrecerá capacitaciones gratuitas en Inteligencia Artificial, Análisis de Datos y Ciberseguridad para 10,000 ciudadanos. La inscripción está disponible a través de la página https://panamaconecta.gob.pa/.

Por otro lado, se informó que en septiembre próximo un grupo de 100 estudiantes becados iniciará formación técnica especializada en los sectores estratégicos de la agricultura local en el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO). Además, en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ya comenzó la edificación de residencias estudiantiles y nuevas instalaciones académicas para albergar a alumnos del interior del país.

Estado de la auditoría minera

Respecto a la situación minera, Mulino se refirió al informe de auditoría ambiental y técnica completado en el proyecto Cobre Panamá por los ministerios de Ambiente y de Comercio e Industrias. El gobernante señaló que el documento se encuentra en fase de análisis técnico y subrayó que el futuro de la actividad minera en el país se decidirá a través de debates profundos y planteamientos debidamente sustentados.

Optimización del sistema de salud

En cuanto a los avances en salud pública, el Ejecutivo priorizó la implementación de la receta digital y la telemedicina para descentralizar los servicios médicos y enfocar los esfuerzos del sistema en la prevención y la atención oportuna.

El mandatario detalló que el programa de abastecimiento que ofrece 140 medicamentos de alta calidad a precios accesibles, actualmente disponibles en las farmacias del Ministerio de Salud (MINSA), se expandirá a más de 500 farmacias comerciales en todo el territorio nacional.

“También avanza la construcción del nuevo Instituto Oncológico en la Ciudad de la Salud. Esperamos inaugurar esta obra el próximo año para fortalecer la atención de los pacientes y brindar mejores condiciones a los extraordinarios profesionales que allí salvan vidas”,… pic.twitter.com/sE86cfSygE — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

Finalmente, se confirmó la próxima culminación de la reconstrucción del Hospital Anita Moreno en la región de Azuero y del edificio de Urgencias Pediátricas en la Ciudad de la Salud, instalación donde la Caja de Seguro Social (CSS) pondrá en funcionamiento cinco sistemas robóticos para cirugías de alta complejidad.