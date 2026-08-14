Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 14:38

Pago de prima de antigüedad: consulte la lista publicada por la Policía Nacional

La Policía Nacional publicó la lista de jubilados beneficiarios del pago de la prima de antigüedad. Conozca dónde acudir para realizar la gestión.

Pago de prima de antigüedad

Pago de prima de antigüedad

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional publicó el listado de beneficiarios correspondiente al pago de la prima de antigüedad para jubilados de la institución.

La entidad informó que los miembros policiales cuyos números de cédula aparecen en el listado pueden acudir a la Dirección Nacional de Recursos Humanos para recibir información relacionada con este pago.

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Prima de Antigüedad: ¿Dónde deben acudir los jubilados de la Policía Nacional?

Los beneficiarios incluidos en el listado deben dirigirse a:

  • Dirección Nacional de Recursos Humanos
  • Balboa, Camino de Prado, calle Edgar Jadwined
  • Edificio 743, oficina de Prima de Antigüedad.

La Policía Nacional recomienda a los jubilados verificar sus datos en la publicación oficial para confirmar si se encuentran entre los beneficiarios.

La institución recordó que el listado contiene los números de cédula de las personas que pueden realizar las gestiones correspondientes.

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