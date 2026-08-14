Pago de prima de antigüedad: consulte la lista publicada por la Policía Nacional

La Policía Nacional publicó el listado de beneficiarios correspondiente al pago de la prima de antigüedad para jubilados de la institución.

La entidad informó que los miembros policiales cuyos números de cédula aparecen en el listado pueden acudir a la Dirección Nacional de Recursos Humanos para recibir información relacionada con este pago.

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Prima de Antigüedad: ¿Dónde deben acudir los jubilados de la Policía Nacional?

Los beneficiarios incluidos en el listado deben dirigirse a:

Dirección Nacional de Recursos Humanos

Balboa, Camino de Prado, calle Edgar Jadwined

Edificio 743, oficina de Prima de Antigüedad.

La Policía Nacional recomienda a los jubilados verificar sus datos en la publicación oficial para confirmar si se encuentran entre los beneficiarios.

La institución recordó que el listado contiene los números de cédula de las personas que pueden realizar las gestiones correspondientes.