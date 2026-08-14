Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 14:44

Mi Primer Empleo Agro contempla 2,000 plazas de trabajo para jóvenes

Mi Primer Empleo Agro se efectúa en alianza con el sector privado agropecuario para crear plazas de trabajo distribuidas entre varias provincias.

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Mi Primer Empleo Agro contempla 2,000 plazas de trabajo para jóvenes.

Ana Canto
Por Ana Canto

Jóvenes de las provincias de Los Santos y Herrera participan en las jornadas de formación del programa Mi Primer Empleo Agro, iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MiITRADEL) dentro del plan gubernamental Panamá Pa’ti.

Las jornadas, desarrolladas en las sedes regionales de ambas provincias, buscan fortalecer las competencias técnicas y habilidades blandas de los participantes para facilitar su inserción en el mercado laboral y fomentar su independencia económica.

Como parte del ciclo instructivo, los beneficiarios recibieron la capacitación "Buenas Prácticas Agro", dictada por Nimia Solís, ingeniera agrónoma especialista en cultivos tropicales y productora de la región de Azuero.

El programa Mi Primer Empleo Agro, que se efectúa en alianza con el sector privado agropecuario, contempla la creación de unas 2000 plazas de trabajo distribuidas entre las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

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