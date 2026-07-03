Mulino destaca la soberanía de Panamá y la autonomía del Canal en acto por los 250 años de EE. UU.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , participó en la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, donde envió un mensaje de unidad al pueblo estadounidense y destacó la importancia de los procesos independentistas como pilares de la libertad, la identidad nacional y la soberanía.

Durante el acto, celebrado en el Biomuseo, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, y dirigió sus palabras al embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

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Presidente Mulino: "Panamá no solo celebra las independencias, sino que las defiende"

En su intervención, el jefe del Ejecutivo resaltó que Panamá mantiene un firme compromiso con la defensa de su independencia y soberanía.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá ofreció este jueves una recepción en honor a la celebración de los 250 años de la independencia del país norteamericano. En la gala estuvo presente el presidente de la República, José Raúl Mulino, ministros de Estado, diputados y… pic.twitter.com/TDyY0kM3Dl — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

"Panamá no solo celebra las independencias, sino que las defiende", expresó Mulino, al recordar los vínculos históricos que unen a ambos países desde la separación de Panamá de Colombia. "Panamá no solo celebra las independencias, sino que las defiende", expresó Mulino, al recordar los vínculos históricos que unen a ambos países desde la separación de Panamá de Colombia.

Reafirma la autonomía del Canal de Panamá

Uno de los principales mensajes del mandatario fue la defensa de la autonomía del Canal de Panamá.

Mulino subrayó que la vía interoceánica continúa operando bajo administración panameña y recordó que su funcionamiento está respaldado por el Tratado de Neutralidad, prestando servicio al comercio marítimo internacional.

"Ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y el respeto por la soberanía nacional", manifestó el presidente. "Ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y el respeto por la soberanía nacional", manifestó el presidente.

Embajador destaca la cooperación entre ambos países

Durante la ceremonia, el embajador Kevin Marino Cabrera destacó la relación entre Panamá y Estados Unidos, calificándola como resiliente, profunda y de beneficio mutuo.

*Presidente Mulino resalta importancia del principio de independencia durante celebración de los 250 años de Estados Unidos*



El presidente de la República, @JoseRaulMulino envió en mensaje de unidad al pueblo estadounidense, a través del embajador de Estados Unidos en Panamá,… pic.twitter.com/CPWr4JbGeM — Astrid Salazar (@as_salazar) July 3, 2026

El diplomático señaló que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales e inversionistas de Panamá y resaltó la cooperación bilateral en temas como:

La reducción de la migración irregular por el Darién.

Proyectos de asistencia social.

Programas para llevar agua potable a 40 escuelas del país junto con el Despacho de la Primera Dama.

Acto protocolar en el Biomuseo

La recepción contó con la asistencia de ministros, autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático.

La ceremonia comenzó con una presentación de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá, que interpretó obras de compositores estadounidenses de la era del jazz.

Posteriormente, se realizó el ingreso de la bandera de Estados Unidos por parte del Cuerpo de Infantería de Marina y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países.

El himno de Panamá estuvo a cargo de la cantante panameña Idania Dowman, mientras que el de Estados Unidos fue interpretado por la sargento técnica Sarah Dionne, integrante de la Fuerza Aérea estadounidense, quien además cerró la ceremonia con la interpretación de "God Bless America".