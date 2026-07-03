Mulino destaca la soberanía de Panamá y la autonomía del Canal en acto por los 250 años de EE. UU.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó en la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, donde envió un mensaje de unidad al pueblo estadounidense y destacó la importancia de los procesos independentistas como pilares de la libertad, la identidad nacional y la soberanía.
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Presidente Mulino: "Panamá no solo celebra las independencias, sino que las defiende"
En su intervención, el jefe del Ejecutivo resaltó que Panamá mantiene un firme compromiso con la defensa de su independencia y soberanía.
Reafirma la autonomía del Canal de Panamá
Uno de los principales mensajes del mandatario fue la defensa de la autonomía del Canal de Panamá.
Mulino subrayó que la vía interoceánica continúa operando bajo administración panameña y recordó que su funcionamiento está respaldado por el Tratado de Neutralidad, prestando servicio al comercio marítimo internacional.
Embajador destaca la cooperación entre ambos países
Durante la ceremonia, el embajador Kevin Marino Cabrera destacó la relación entre Panamá y Estados Unidos, calificándola como resiliente, profunda y de beneficio mutuo.
El diplomático señaló que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales e inversionistas de Panamá y resaltó la cooperación bilateral en temas como:
- La reducción de la migración irregular por el Darién.
- Proyectos de asistencia social.
- Programas para llevar agua potable a 40 escuelas del país junto con el Despacho de la Primera Dama.
Acto protocolar en el Biomuseo
La recepción contó con la asistencia de ministros, autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático.
La ceremonia comenzó con una presentación de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá, que interpretó obras de compositores estadounidenses de la era del jazz.
Posteriormente, se realizó el ingreso de la bandera de Estados Unidos por parte del Cuerpo de Infantería de Marina y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países.
El himno de Panamá estuvo a cargo de la cantante panameña Idania Dowman, mientras que el de Estados Unidos fue interpretado por la sargento técnica Sarah Dionne, integrante de la Fuerza Aérea estadounidense, quien además cerró la ceremonia con la interpretación de "God Bless America".