Funcionarios del MEF reciben capacitación sobre Mi Retiro Seguro de la CSS. CSS

Por Ana Canto Como parte de su estrategia para acercar los servicios digitales a los servidores públicos, la Caja de Seguro Social (CSS) realizó una jornada de capacitación sobre el uso de la plataforma Mi Retiro Seguro, disponible a través de Mi Caja Digital, dirigida al personal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante la actividad, los orientadores de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas de la CSS explicaron el funcionamiento del sistema y sus principales beneficios. Esto permitió a los participantes revisar su información previsional y adquirir herramientas para tomar decisiones informadas sobre su futura pensión.

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