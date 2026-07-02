Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 17:59

Funcionarios del MEF reciben capacitación sobre Mi Retiro Seguro de la CSS

Durante la actividad, los orientadores de la CSS explicaron el funcionamiento del sistema y sus principales beneficios a los funcionarios del MEF.

Funcionarios del MEF reciben capacitación sobre Mi Retiro Seguro de la CSS.

Funcionarios del MEF reciben capacitación sobre Mi Retiro Seguro de la CSS.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

Como parte de su estrategia para acercar los servicios digitales a los servidores públicos, la Caja de Seguro Social (CSS) realizó una jornada de capacitación sobre el uso de la plataforma Mi Retiro Seguro, disponible a través de Mi Caja Digital, dirigida al personal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante la actividad, los orientadores de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas de la CSS explicaron el funcionamiento del sistema y sus principales beneficios. Esto permitió a los participantes revisar su información previsional y adquirir herramientas para tomar decisiones informadas sobre su futura pensión.

Mayteé Zachrisson, funcionaria del MEF, señaló que la capacitación fue de gran utilidad, ya que permitió aclarar dudas y conocer de primera mano las ventajas que ofrece esta herramienta digital.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presupuesto General del Estado 2027 estaría listo la próxima semana, afirmó el ministro Chapman

MEF: calendario de quincenas de julio para servidores públicos

MEF impulsa diplomado en presupuesto basado en resultados para 34 entidades públicas

Recomendadas

Más Noticias