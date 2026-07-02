Funcionarios del MEF reciben capacitación sobre Mi Retiro Seguro de la CSS.

Como parte de su estrategia para acercar los servicios digitales a los servidores públicos, la Caja de Seguro Social (CSS) realizó una jornada de capacitación sobre el uso de la plataforma Mi Retiro Seguro, disponible a través de Mi Caja Digital, dirigida al personal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Mayteé Zachrisson, funcionaria del MEF, señaló que la capacitación fue de gran utilidad, ya que permitió aclarar dudas y conocer de primera mano las ventajas que ofrece esta herramienta digital.