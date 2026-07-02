Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 17:29

MEDUCA realizará el Concurso Nacional de Décimas Ambientales del 8 al 10 de julio

El MEDUCA detalló que el evento contará con la participación de estudiantes de las 16 regiones educativas del país.

Concurso Nacional de Décimas Ambientales.

Concurso Nacional de Décimas Ambientales.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El XXXIII Concurso Nacional de Décimas Ambientales se llevará a cabo del 8 al 10 de julio, bajo el lema: “Nuestro poder, nuestro planeta”. El Ministerio de Educación (Meduca) detalló que el evento contará con la participación de estudiantes de las 16 regiones educativas del país, con el objetivo de hacer un llamado a restaurar, conservar y crear un futuro sostenible.

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