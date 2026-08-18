Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 15:40

Ordenan detención provisional a imputado por presunto robo agravado a conductor de plataforma digital

Un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de un imputado por el presunto robo agravado contra un conductor de plataforma digital.

Ordenan detención provisional a imputado por presunto robo agravado

Ordenan detención provisional a imputado por presunto robo agravado

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de un imputado, por la presunta comisión del delito de robo agravado en perjuicio de un conductor de transporte de plataforma digital.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Regional de San Miguelito, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

Contenido de interés: Placas de enero, febrero y marzo ya están disponibles en Panamá: conoce los requisitos

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el imputado deberá permanecer bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones correspondientes. El proceso se mantiene en la etapa judicial correspondiente y el imputado conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Detención provisional por presunto robo agravado

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Regional de San Miguelito y posteriormente ordenada por el Tribunal de Garantías, en atención a los elementos presentados durante la audiencia.

El caso involucra a un conductor de transporte mediante plataforma digital, quien habría sido víctima del presunto hecho delictivo.

Las autoridades continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aprehenden a cinco vinculados a asalto a conductor de plataforma digital en Chiriquí

Capturan en Bocas del Toro a hombre condenado a 60 meses por robo agravado

Videovigilancia permite a la Policía Municipal evitar robo y agresión contra una mujer

Recomendadas

Más Noticias