Ordenan detención provisional a imputado por presunto robo agravado a conductor de plataforma digital

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de un imputado, por la presunta comisión del delito de robo agravado en perjuicio de un conductor de transporte de plataforma digital.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Regional de San Miguelito, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el imputado deberá permanecer bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones correspondientes. El proceso se mantiene en la etapa judicial correspondiente y el imputado conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Detención provisional por presunto robo agravado

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de San Miguelito, logró que el Tribunal de Garantías ordenara la detención para un imputado por la presunta comisión del delito de robo agravado, contra un conductor de transporte de plataforma digital. pic.twitter.com/ktFGGX1V0E — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 18, 2026

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Regional de San Miguelito y posteriormente ordenada por el Tribunal de Garantías, en atención a los elementos presentados durante la audiencia.

El caso involucra a un conductor de transporte mediante plataforma digital, quien habría sido víctima del presunto hecho delictivo.

Las autoridades continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.