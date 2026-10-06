Mi Farma Digital: así puedes consultar dónde hay medicamentos de la CSS.

Hace dos meses se implementó la herramienta digital Mi Farma Digital, una plataforma que permite a los asegurados consultar la disponibilidad de los medicamentos que les han sido recetados y conocer en qué centro de la Caja de Seguro Social (CSS) pueden encontrarlos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La herramienta busca facilitar el proceso y ahorrar tiempo a los pacientes, evitando que tengan que trasladarse de farmacia en farmacia para conseguir sus medicamentos.

La CSS dispone de una lista de aproximadamente 572 medicamentos y, al momento del lanzamiento de la plataforma, se reportaba un 93% de disponibilidad.

¿Cómo funciona Mi Farma Digital?

Es importante que los asegurados conozcan cómo utilizar la plataforma, ya que pueden consultar en línea dónde está disponible el medicamento que necesitan antes de acudir a una farmacia de la CSS.

Para realizar la búsqueda no es necesario ingresar la cédula ni el carnet de asegurado, lo que permite agilizar la consulta y conocer de manera rápida los centros donde está disponible el medicamento.

De esta manera, el paciente puede verificar primero la información en la plataforma y posteriormente dirigirse al centro correspondiente, evitando recorridos innecesarios.

A través de la plataforma Mi Farma Digital, usuarios han realizado más de 340 mil consultas para conocer dónde se encuentran los medicamentos, ingresando a la página web: https://t.co/uTp9D66M6Q pic.twitter.com/SFQR5Dqex8 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2026

Asegurada cuenta su experiencia con la herramienta digital

Leticia, asegurada de la CSS, expresó “Anteriormente podía demorar entre dos y tres días buscando mis medicamentos en diferentes centros. Ahora puedo saber dónde están disponibles antes de trasladarme”.

La asegurada también manifestó su disposición para ayudar a otras personas a familiarizarse con la plataforma y enseñarles cómo utilizarla para consultar la disponibilidad de sus medicamentos.

Finalmente, Mi Farma Digital representa una alternativa para facilitar la búsqueda de medicamentos y reducir los recorridos entre farmacias.