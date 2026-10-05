Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 07:50

Jubilados y pensionados de la CSS: ¿Quiénes cobran hoy 5 de octubre?

Este lunes 5 de octubre, jubilados y pensionados de la CSS recibirán su primer pago del mes mediante ACH.

Jubilados y pensionados de la CSS: ¿Quiénes cobran hoy 5 de octubre?
Jubilados y pensionados de la CSS: ¿Quiénes cobran hoy 5 de octubre?Imagen Creada con IA/Telemetro

¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy? Conoce la modalidad de pago

El pago programado para este lunes corresponde a los jubilados y pensionados de la CSS que reciben sus prestaciones mediante acreditamiento bancario (ACH).

Este método permite que el dinero sea depositado directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.

Mientras que el martes 6 de octubre, el pago estará dirigido a los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante cheque.

Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha que les corresponde a través del Calendario de Pagos de la Caja de Seguro Social, donde también pueden descargar la programación establecida por la institución.

Es importante que los beneficiarios verifiquen su modalidad de cobro para confirmar la fecha en la que recibirán el pago.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados CSS: ¿quiénes cobran este lunes 5 de octubre?

¡Viene el Chen Chen! Pago a jubilados y pensionados inicia este lunes 5 de octubre

Empieza octubre y se acerca el pago de jubilados y pensionados: revise el calendario de la CSS

Recomendadas

Más Noticias