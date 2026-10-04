Presidente Mulino visita megapuerto automatizado de Tuas en Singapur y lo señala como modelo para Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recorrió este domingo 4 de octubre el puerto de Tuas, en Singapur, un megaproyecto que busca convertirse en la terminal de contenedores totalmente automatizada más grande del mundo. La visita forma parte de la agenda oficial del mandatario panameño en ese país asiático.

Durante el recorrido, Mulino conoció el funcionamiento de la terminal y calificó el proyecto como un modelo de referencia para Panamá, en momentos en que el país impulsa nuevos proyectos para fortalecer su plataforma logística.

¿Cómo funciona el puerto automatizado de Tuas?

Según la información suministrada por la Presidencia, el proyecto contempla una superficie de 1,337 hectáreas, 66 muelles distribuidos a lo largo de 26 kilómetros y una capacidad de movilización de 65 millones de TEU al año una vez completado.

El mandatario recorrió el Centro de Control de Operaciones, desde donde se gestiona la actividad de una terminal que utiliza grúas automatizadas, camiones autónomos y un patio que funciona las 24 horas.

El proyecto inauguró su primera fase en 2022 y su desarrollo completo está previsto para 2040.

La Presidencia señaló que la terminal opera con sistemas eléctricos y cuenta con paneles solares instalados en techos de bodegas y grúas.

Mulino continuará agenda oficial en Singapur

En la visita participaron el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en Singapur, Sebastián Bretón, y Kristelle Getzler, de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad.

Para el lunes 5 de octubre, Mulino tiene previsto reunirse con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y con el primer ministro, Lawrence Wong, como parte de una agenda enfocada en las relaciones bilaterales y el sector logístico.