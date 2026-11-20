La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) tiene programado el Sorteo Dominical para este domingo 22 de noviembre de 2026, a partir de las 3:00 p.m. La institución también anunció modificaciones en el calendario de diciembre, que incluyen cambios en las fechas del Gordito del Zodíaco, el Sorteo Dominical y el Sorteo Extraordinario.
Lotería Nacional: nuevas fechas de los sorteos de diciembre de 2026
De acuerdo con el comunicado de la Lotería Nacional, los cambios en el calendario son los siguientes:
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Gordito del Zodíaco: inicialmente programado para el viernes 25 de diciembre, se adelantó al viernes 4 de diciembre de 2026.
Sorteo Dominical: previsto para el domingo 20 de diciembre, se realizará el domingo 13 de diciembre de 2026.
Sorteo Extraordinario: programado originalmente para el domingo 13 de diciembre, se trasladó al sábado 19 de diciembre de 2026.
La LNB recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre las fechas establecidas para cada sorteo.
¿Dónde ver EN VIVO el Sorteo Dominical del 22 de noviembre de 2026?
Los interesados podrán seguir el Sorteo Dominical del domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p.m., a través de las siguientes plataformas:
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Telemetro: transmisión por televisión.
MEDCOM GO: transmisión mediante la plataforma de streaming.
De esta manera, los compradores de billetes y chances podrán conocer los números ganadores del sorteo y verificar sus resultados.