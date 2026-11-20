La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) tiene programado el Sorteo Dominical para este domingo 22 de noviembre de 2026, a partir de las 3:00 p.m. La institución también anunció modificaciones en el calendario de diciembre, que incluyen cambios en las fechas del Gordito del Zodíaco, el Sorteo Dominical y el Sorteo Extraordinario.

Los ajustes fueron comunicados por la entidad para que los compradores de billetes y chances puedan conocer las nuevas fechas establecidas para los sorteos de fin de año.

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Lotería Nacional: nuevas fechas de los sorteos de diciembre de 2026

De acuerdo con el comunicado de la Lotería Nacional, los cambios en el calendario son los siguientes:

Gordito del Zodíaco: inicialmente programado para el viernes 25 de diciembre, se adelantó al viernes 4 de diciembre de 2026.

Sorteo Dominical: previsto para el domingo 20 de diciembre, se realizará el domingo 13 de diciembre de 2026.

Sorteo Extraordinario: programado originalmente para el domingo 13 de diciembre, se trasladó al sábado 19 de diciembre de 2026.

La LNB recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre las fechas establecidas para cada sorteo.

Sorteo Dominical de la Lotería Nacional de Panamá. @lnbpma

¿Dónde ver EN VIVO el Sorteo Dominical del 22 de noviembre de 2026?

Los interesados podrán seguir el Sorteo Dominical del domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p.m., a través de las siguientes plataformas:

Telemetro: transmisión por televisión.

MEDCOM GO: transmisión mediante la plataforma de streaming.

De esta manera, los compradores de billetes y chances podrán conocer los números ganadores del sorteo y verificar sus resultados.