La temporada navideña comienza a sentirse en Panamá con diferentes actividades y espectáculos de encendido de árboles de Navidad programados para noviembre y diciembre.

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Familias y visitantes podrán disfrutar de estas celebraciones en distintos puntos del país, con eventos previstos en centros comerciales y espacios públicos.

¿Cuándo y dónde serán los encendidos de árboles de Navidad?

Estas son las fechas, horarios y ubicaciones anunciadas:

Viernes 20 de noviembre de 2026

Santa María Plaza: 3:00 p.m.

Brisas Capital: 4:00 p.m.

Soho Mall: 5:00 p.m.

Pacific Center: 6:30 p.m.

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Viernes 27 de noviembre de 2026

Boulevard Costa Verde: 5:00 p.m.

Domingo 6 de diciembre de 2026

Mirador Pacífico, Cinta Costera, Ciudad de Panamá: 6:00 p.m.

Los encendidos de árboles representan una de las actividades que marcan el inicio de las celebraciones navideñas. Se espera que estos espacios reúnan a familias y visitantes para disfrutar del ambiente festivo y dar la bienvenida a la Navidad.