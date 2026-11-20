La temporada navideña comienza a sentirse en Panamá con diferentes actividades y espectáculos de encendido de árboles de Navidad programados para noviembre y diciembre.
Familias y visitantes podrán disfrutar de estas celebraciones en distintos puntos del país, con eventos previstos en centros comerciales y espacios públicos.
¿Cuándo y dónde serán los encendidos de árboles de Navidad?
Estas son las fechas, horarios y ubicaciones anunciadas:
Viernes 20 de noviembre de 2026
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Santa María Plaza: 3:00 p.m.
Brisas Capital: 4:00 p.m.
Soho Mall: 5:00 p.m.
Pacific Center: 6:30 p.m.
Viernes 27 de noviembre de 2026
- Boulevard Costa Verde: 5:00 p.m.
Domingo 6 de diciembre de 2026
- Mirador Pacífico, Cinta Costera, Ciudad de Panamá: 6:00 p.m.
Los encendidos de árboles representan una de las actividades que marcan el inicio de las celebraciones navideñas. Se espera que estos espacios reúnan a familias y visitantes para disfrutar del ambiente festivo y dar la bienvenida a la Navidad.