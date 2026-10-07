Encendido del árbol de Navidad 2026 en Panamá: fecha, hora y lugar

La Alcaldía de Panamá anunció la fecha y hora del gran encendido del árbol de Navidad 2026 en la ciudad capital. La actividad se realizará el domingo 6 de diciembre, desde las 6:00 p. m., en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera.

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¿Cuándo será el encendido del árbol de Navidad en Panamá?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, estos son los datos anunciados para la actividad:

Fecha: domingo 6 de diciembre de 2026.

Hora: desde las 6:00 p. m.

Lugar: Mirador del Pacífico, Cinta Costera.

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La Alcaldía señaló que con esta actividad dará oficialmente la bienvenida a la temporada navideña, destacando el nacimiento de Jesús, el amor y la esperanza como parte del significado de estas fechas.

Panamá tendrá fiesta de fin de año el 31 de diciembre

La Alcaldía también anunció que este 31 de diciembre de 2026 se realizará una fiesta de fin de año en el Pacífico para despedir el año y recibir el 2027.

Según lo informado, será la primera vez que se realice esta celebración para reunir a las familias y despedir el año en este espacio.

Por el momento, en la información suministrada no se especifican la hora, programación, artistas u otros detalles de la celebración del 31 de diciembre.