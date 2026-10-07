Desfile de Navidad 2026 en Panamá: fecha, hora y lugar de "City of Stars"

La ciudad de Panamá se prepara para celebrar la Navidad 2026 con el desfile “City of Stars” , que se realizará el sábado 12 de diciembre en la Cinta Costera, a partir de las 3:00 p. m.. La agenda navideña también contempla el tradicional encendido del árbol y de la ciudad.

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¿Cuándo será el Desfile de Navidad 2026 en Panamá?

El Desfile de Navidad 2026 “City of Stars” está programado para el sábado 12 de diciembre en la Cinta Costera.

Estos son los datos anunciados:

Fecha: sábado 12 de diciembre de 2026.

Lugar: Cinta Costera.

Hora: desde las 3:00 p. m.

Nombre: “City of Stars”.

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¿Cuándo será el encendido del árbol de Navidad?

Antes del desfile, el domingo 6 de diciembre se realizará el encendido del árbol de Navidad y de la ciudad. La actividad tendrá lugar en el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, marcando otra de las fechas de la agenda navideña de la capital.

Hasta el momento, en la información suministrada no se detalla la hora del encendido ni otros aspectos de la programación.