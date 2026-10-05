Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 11:01

Alcaldía de Panamá destinará B/.9.4 millones para mantenimiento de espacios públicos en 2027

La Alcaldía de Panamá presentó ante el Consejo Municipal un acuerdo por B/.9.4 millones para mantener parques, áreas verdes y cementerios.

Mantenimiento de áreas verdes por la Alcaldía de Panamá. 

Mantenimiento de áreas verdes por la Alcaldía de Panamá. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que presentó ante el Consejo Municipal un acuerdo por B/.9,438,751.08 para dar continuidad durante 2027 a los servicios de mantenimiento, conservación, limpieza y jardinería de espacios públicos en los 26 corregimientos del distrito de Panamá.

Según la entidad, la contratación contempla un período adicional de 12 meses, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, mientras se adelantan los trámites correspondientes para un nuevo acto público relacionado con estos servicios.

¿Qué espacios contempla el mantenimiento?

Los trabajos abarcan actualmente una superficie superior a 2.8 millones de metros cuadrados e incluyen parques, plazas, isletas, avenidas, áreas verdes y cementerios municipales.

Entre las labores previstas se encuentran la poda, el riego, la fertilización, la fumigación y la limpieza de áreas verdes, además del mantenimiento de luminarias y fuentes y otros trabajos de conservación de infraestructura urbana.

La atención también comprende los ocho cementerios municipales, donde se desarrollan labores de limpieza y conservación.

De acuerdo con la Alcaldía, la extensión de los servicios podrá concluir antes del 31 de diciembre de 2027 una vez sea refrendado el nuevo contrato que resulte del proceso correspondiente.

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