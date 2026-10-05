Placas de agosto 2026 en Panamá: requisitos y dónde retirarlas en la Alcaldía

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos y motocicletas con placas correspondientes a agosto de 2026 ya pueden retirar su placa y calcomanía. La disponibilidad también comprende los meses de enero a julio, siempre que los usuarios cumplan con los requisitos establecidos para completar el trámite.
¿Qué necesita para retirar su placa y calcomanía?
Para realizar el retiro, el propietario deberá presentar su cédula o pasaporte y cumplir con las condiciones requeridas para la entrega.
Estos son los requisitos:
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Tener la placa pagada.
Estar paz y salvo.
Mantener el revisado vehicular vigente.
Presentar cédula o pasaporte.
Si el trámite lo realiza una persona distinta al propietario del vehículo, deberá presentar una carta de autorización y una copia del documento de identidad del dueño.
¿Dónde retirar las placas de agosto de 2026?
Los usuarios deberán acudir al centro de entrega de placas o Centro de Atención al Contribuyente que seleccionaron previamente para recibir su placa y calcomanía.
La Alcaldía de Panamá también mantiene disponible el servicio de entrega a domicilio por B/.10.00, como alternativa para quienes no deseen acudir personalmente al punto seleccionado.
Con la nueva disponibilidad, los propietarios de vehículos y motocicletas con meses de placa comprendidos entre enero y agosto de 2026 pueden realizar el retiro, siempre que hayan cumplido previamente con los requisitos correspondientes.