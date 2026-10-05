Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 09:06

Placas de agosto 2026 en Panamá: requisitos y dónde retirarlas en la Alcaldía

La Alcaldía de Panamá habilitó el retiro de placas y calcomanías hasta agosto de 2026. Conozca los requisitos y dónde realizar el trámite.

Placas de agosto 2026 en Panamá

Placas de agosto 2026 en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos y motocicletas con placas correspondientes a agosto de 2026 ya pueden retirar su placa y calcomanía. La disponibilidad también comprende los meses de enero a julio, siempre que los usuarios cumplan con los requisitos establecidos para completar el trámite.

¿Qué necesita para retirar su placa y calcomanía?

Para realizar el retiro, el propietario deberá presentar su cédula o pasaporte y cumplir con las condiciones requeridas para la entrega.

Estos son los requisitos:

  • Tener la placa pagada.

  • Estar paz y salvo.

  • Mantener el revisado vehicular vigente.

  • Presentar cédula o pasaporte.

Si el trámite lo realiza una persona distinta al propietario del vehículo, deberá presentar una carta de autorización y una copia del documento de identidad del dueño.

¿Dónde retirar las placas de agosto de 2026?

Los usuarios deberán acudir al centro de entrega de placas o Centro de Atención al Contribuyente que seleccionaron previamente para recibir su placa y calcomanía.

La Alcaldía de Panamá también mantiene disponible el servicio de entrega a domicilio por B/.10.00, como alternativa para quienes no deseen acudir personalmente al punto seleccionado.

Con la nueva disponibilidad, los propietarios de vehículos y motocicletas con meses de placa comprendidos entre enero y agosto de 2026 pueden realizar el retiro, siempre que hayan cumplido previamente con los requisitos correspondientes.

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