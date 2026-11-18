El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la continuidad del pago de la prima de antigüedad para 56 exfuncionarios que finalizaron sus labores en la institución durante el año 2025. Los beneficiarios incluidos en el listado oficial podrán realizar las gestiones correspondientes para retirar sus cheques.

La entidad indicó que los excolaboradores convocados deben verificar que su número de cédula de identidad personal aparezca en el listado antes de acudir a las oficinas de Recursos Humanos.

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¿Dónde cobrar la prima de antigüedad del IFARHU?

Los exfuncionarios cuyos números de cédula figuren en el listado podrán acercarse a las oficinas de Recursos Humanos del IFARHU para gestionar el retiro de sus cheques.

Primer bloque de beneficiarios (23 cédulas)

Segundo bloque de beneficiarios (33 cédulas)

En el caso de los beneficiarios que residen en el interior del país, la institución indicó que deben acudir a la sede regional correspondiente a su provincia para solicitar el traslado del pago.

Esta medida busca facilitar el acceso a las prestaciones laborales pendientes sin necesidad de que todos los beneficiarios se trasladen a la ciudad de Panamá.

¿Cómo consultar si está en el listado de pago del IFARHU?

La convocatoria contempla 56 números de cédula, correspondientes a exfuncionarios que culminaron sus labores en 2025.

Para verificar su inclusión en el proceso de pago o realizar consultas sobre el retiro de los cheques, los interesados pueden comunicarse a las siguientes líneas:

502-4504

502-4505

502-4506

502-4518

311: Centro de Atención Ciudadana.

También pueden consultar información institucional en el sitio web oficial del IFARHU: www.ifarhu.gob.pa. Se recomienda acudir con la cédula de identidad personal y confirmar previamente los requisitos de entrega con la institución.