Estados Unidos anuncia $27 millones en asistencia de seguridad para Panamá.

Estados Unidos anunció una nueva asistencia de seguridad de $27 millones para Panamá, que contempla el suministro de una aeronave de patrullaje marítimo, capacitación y apoyo técnico. La iniciativa busca fortalecer las capacidades del país para combatir el tráfico ilícito de drogas y armas, así como enfrentar las actividades de organizaciones criminales transnacionales.

El anuncio destaca la importancia de reforzar la seguridad regional y cerrar las brechas que aprovechan las organizaciones criminales para transportar sustancias ilícitas y armamento hacia territorio estadounidense.

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¿En qué consiste la asistencia de $27 millones de Estados Unidos a Panamá?

De acuerdo con la información divulgada, el nuevo paquete de cooperación en materia de seguridad contempla:

Una aeronave de patrullaje marítimo para fortalecer las capacidades de vigilancia.

Capacitación en materia de seguridad.

Apoyo técnico para reforzar las operaciones contra el tráfico ilícito.

La asistencia está orientada a fortalecer los esfuerzos de Panamá en la lucha contra las actividades del crimen organizado transnacional.

La seguridad de nuestro hemisferio comienza por detener a los criminales transnacionales que aprovechan las brechas de seguridad para transportar drogas y armas hacia Estados Unidos.



Hoy anunciamos $27 millones en nueva asistencia de EE.UU. en materia de seguridad para… — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) November 18, 2026

Estados Unidos busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas

En el anuncio, Estados Unidos destacó que la seguridad del hemisferio depende de la capacidad de los países para enfrentar a las organizaciones criminales que aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas de vigilancia y control.

“La seguridad de nuestro hemisferio comienza por detener a los criminales transnacionales que aprovechan las brechas de seguridad para transportar drogas y armas hacia Estados Unidos”, señala el comunicado.