Estados Unidos anunció una nueva asistencia de seguridad de $27 millones para Panamá, que contempla el suministro de una aeronave de patrullaje marítimo, capacitación y apoyo técnico. La iniciativa busca fortalecer las capacidades del país para combatir el tráfico ilícito de drogas y armas, así como enfrentar las actividades de organizaciones criminales transnacionales.
¿En qué consiste la asistencia de $27 millones de Estados Unidos a Panamá?
De acuerdo con la información divulgada, el nuevo paquete de cooperación en materia de seguridad contempla:
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Una aeronave de patrullaje marítimo para fortalecer las capacidades de vigilancia.
Capacitación en materia de seguridad.
Apoyo técnico para reforzar las operaciones contra el tráfico ilícito.
La asistencia está orientada a fortalecer los esfuerzos de Panamá en la lucha contra las actividades del crimen organizado transnacional.
Estados Unidos busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas
En el anuncio, Estados Unidos destacó que la seguridad del hemisferio depende de la capacidad de los países para enfrentar a las organizaciones criminales que aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas de vigilancia y control.
“La seguridad de nuestro hemisferio comienza por detener a los criminales transnacionales que aprovechan las brechas de seguridad para transportar drogas y armas hacia Estados Unidos”, señala el comunicado.