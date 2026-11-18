Los profesionales marítimos panameños podrán acceder a nuevas oportunidades laborales en buques de bandera neerlandesa, tras la firma de un Memorando de Entendimiento entre Panamá y Países Bajos que permitirá el reconocimiento mutuo de títulos y certificados de la gente de mar, informó la Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ).

El acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de formación, titulación y certificación de los trabajadores marítimos, conforme a los estándares internacionales establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

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¿Qué beneficios ofrece el acuerdo a los marinos panameños?

Según la AMP, el memorando facilitará el reconocimiento de los títulos de competencia y certificados de suficiencia expedidos por la institución, conforme a los requisitos aplicables.

Entre los principales beneficios y objetivos del acuerdo destacan:

Ampliar las oportunidades laborales de marinos panameños en buques de bandera neerlandesa.

Facilitar el reconocimiento de títulos y certificados marítimos.

Fortalecer la cooperación entre Panamá y Países Bajos en formación y certificación.

Promover operaciones marítimas seguras y eficientes.

El documento fue suscrito conforme a la Regla I/10 del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW 1978, enmendado).

¿Dónde se firmó el acuerdo entre Panamá y Países Bajos?

La firma se llevó a cabo en el marco del 138.º período de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional, celebrado en Londres, Reino Unido.

Por Panamá, el documento fue suscrito de manera diferida por Luis Roquebert, ministro de Asuntos Marítimos, mientras que por Países Bajos lo firmó Petra Lugtenburg, directora general de Aviación y Asuntos Marítimos.