Alcaldía de Panamá realizará jornada de salud para niños. Conozca los detalles.

La Alcaldía de Panamá anunció una jornada de atención y servicios de salud preventiva dirigida a niños y adolescentes, como parte del programa ''Niñez Sana que Brilla'', que se desarrollará en el corregimiento de Las Cumbres, totalmente gratis.

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La actividad busca acercar diferentes servicios de salud y bienestar a las familias, además de ofrecer espacios recreativos y otras iniciativas para la comunidad.

¿Qué servicios ofrecerá el programa Niñez Sana que Brilla?

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios y actividades:

Medicina general.

Fonoaudiología.

Psicología.

Vacunación.

Odontología.

Bazar de ropa para niños y adultos.

Corte de cabello.

Actividades recreativas.

Feria de alimentos.

Asesoría legal.

¿Cuándo y dónde será la jornada de salud?

La actividad se realizará el próximo jueves 26 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La jornada tendrá lugar en el Centro Educativo San Pablo y Villa Nueva, ubicado en el corregimiento de Las Cumbres.

¡La salud y el bienestar de nuestros niños y adolescentes brillan en Las Cumbres!



Te esperamos este jueves 26 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Centro Educativo Bilingüe San Pablo y Villa Nueva, con servicios de salud preventiva, actividades recreativas y mucho… pic.twitter.com/wNnsSPbuMZ — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) November 20, 2026

¿Qué documentos deben llevar los asistentes?

Los padres de familia y acudientes deberán procurar llevar los siguientes documentos para facilitar la atención:

Cédula de identidad personal del acudiente.

Cédula juvenil del menor, si cuenta con ella.

Tarjeta de control de salud o vacunación.

La Alcaldía de Panamá invita a las familias de Las Cumbres y comunidades cercanas a participar en esta jornada, que busca promover la prevención, el bienestar y el acceso a servicios de salud para niños y adolescentes.