La Alcaldía de Panamá anunció una jornada de atención y servicios de salud preventiva dirigida a niños y adolescentes, como parte del programa ''Niñez Sana que Brilla'', que se desarrollará en el corregimiento de Las Cumbres, totalmente gratis.
La actividad busca acercar diferentes servicios de salud y bienestar a las familias, además de ofrecer espacios recreativos y otras iniciativas para la comunidad.
¿Qué servicios ofrecerá el programa Niñez Sana que Brilla?
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios y actividades:
-
Medicina general.
Fonoaudiología.
Psicología.
Vacunación.
Odontología.
Bazar de ropa para niños y adultos.
Corte de cabello.
Actividades recreativas.
Feria de alimentos.
Asesoría legal.
¿Cuándo y dónde será la jornada de salud?
La actividad se realizará el próximo jueves 26 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía.
La jornada tendrá lugar en el Centro Educativo San Pablo y Villa Nueva, ubicado en el corregimiento de Las Cumbres.
¿Qué documentos deben llevar los asistentes?
Los padres de familia y acudientes deberán procurar llevar los siguientes documentos para facilitar la atención:
-
Cédula de identidad personal del acudiente.
Cédula juvenil del menor, si cuenta con ella.
Tarjeta de control de salud o vacunación.
La Alcaldía de Panamá invita a las familias de Las Cumbres y comunidades cercanas a participar en esta jornada, que busca promover la prevención, el bienestar y el acceso a servicios de salud para niños y adolescentes.