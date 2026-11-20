La Embajada de Estados Unidos en Panamá abrió la convocatoria para que docentes panameños participen en el programa Fulbright TEA 2027-2028, una iniciativa que ofrece seis semanas de desarrollo profesional en territorio estadounidense, con todos los gastos cubiertos.

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La oportunidad está dirigida a educadores que deseen fortalecer sus conocimientos, actualizar sus métodos de enseñanza e intercambiar experiencias académicas con profesionales de otros países.

¿Quiénes pueden participar en el programa Fulbright TEA?

La convocatoria está dirigida a docentes que trabajen a tiempo completo en las siguientes asignaturas:

Inglés como lengua extranjera.

Matemáticas.

Ciencias.

Estudios sociales.

Educación especial, para docentes que impartan estas áreas.

¿Qué le ofrece el programa a los docentes?

Durante las seis semanas de formación en Estados Unidos, los participantes podrán explorar nuevas metodologías de enseñanza y ampliar sus conocimientos en áreas como:

Tecnología educativa.

Liderazgo.

Educación técnica y profesional.

Estrategias innovadoras de enseñanza.

Además, el programa contempla la cobertura de todos los gastos relacionados con la participación.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá abrió las postulaciones para que docentes panameños participen en el programa Fulbright TEA 2027-2028, que ofrece seis semanas de desarrollo profesional en territorio estadounidense con todos los gastos cubiertos.



Esta convocatoria está… pic.twitter.com/Hibv5gJxuu — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

¿Hasta cuándo se puede aplicar?

Los docentes interesados en participar en el programa Fulbright TEA 2027-2028 tienen hasta el 8 de enero de 2027 para completar su postulación.

¿Dónde consultar los requisitos y cómo postularse?

Los interesados pueden consultar los requisitos específicos y el proceso de inscripción a través de los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y su convocatoria del programa Fulbright TEA. Verifique aquí

Esta convocatoria representa una oportunidad para que educadores panameños fortalezcan su formación profesional, conozcan nuevas herramientas pedagógicas y adquieran experiencias que puedan incorporar en sus aulas de clases.