Medidas de seguridad durante el desfile navideño

La Alcaldía de Panamá anunció restricciones de circulación y estacionamiento de vehículos en la Cinta Costera I, con motivo del desfile navideño “Ciudad de las Estrellas” (City of Stars), que se celebrará el sábado 12 de diciembre de 2026, a partir de las 3:00 p.m. Las medidas buscan garantizar la seguridad y el orden durante la actividad familiar.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.° 10 del 11 de noviembre de 2026, el Municipio de Panamá estableció disposiciones relacionadas con el tránsito vehicular, las actividades comerciales y el uso de espacios públicos durante la celebración.

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¿Cuál será la ruta del desfile navideño 2026 en Panamá?

El recorrido comenzará en el Mercado de Mariscos y finalizará en la Plaza de la Democracia, en la Cinta Costera I.

Estos son los detalles principales del evento:

Fecha: sábado 12 de diciembre de 2026.

Hora de inicio: 3:00 p.m.

Lugar: Cinta Costera I.

Punto de partida: Mercado de Mariscos.

Punto de llegada: Plaza de la Democracia.

¿Cuándo comenzarán las restricciones vehiculares en la Cinta Costera?

La Alcaldía informó que coordinará con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) las restricciones de circulación y estacionamiento en la ruta oficial del desfile.

Las medidas están previstas para el siguiente período:

Inicio: viernes 11 de diciembre, a las 10:00 p.m.

Finalización: domingo 13 de diciembre, a las 5:00 a.m.

Medidas de seguridad durante el desfile navideño

El decreto también establece disposiciones para garantizar el orden y la convivencia durante la celebración:

Vendedores ambulantes: deberán contar con un permiso especial expedido por la Alcaldía de Panamá.

Bebidas alcohólicas: se aplicarán restricciones relacionadas con su venta y consumo.

Pirotecnia: su utilización estará sujeta a las disposiciones establecidas.

Equipos de sonido: deberán cumplir las regulaciones correspondientes.

Estructuras en espacios públicos: su instalación estará sujeta a las restricciones del decreto.

La Policía Municipal, los inspectores municipales y los funcionarios de Cumplimiento estarán encargados de vigilar la aplicación de estas medidas, en coordinación con las autoridades competentes.

La Alcaldía invitó a residentes y visitantes a respetar las disposiciones para contribuir al desarrollo de una celebración segura y organizada.