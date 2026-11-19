La Alcaldía de Panamá estableció, mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial, las medidas de seguridad y prohibiciones para el desfile de Navidad 2026 "City of Stars" (Ciudad de las Estrellas), que se celebrará el sábado 12 de diciembre en la Cinta Costera I. Las disposiciones incluyen restricciones vehiculares, prohibiciones sobre bebidas alcohólicas y regulaciones para vendedores ambulantes.

El recorrido comenzará en el Mercado de Mariscos y finalizará en la Plaza de la Democracia, por lo que las autoridades coordinaron con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) el cierre de la ruta oficial.

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¿Cuándo comenzarán los cierres de vías por el desfile de Navidad 2026?

De acuerdo con el decreto, la restricción de circulación y estacionamiento de vehículos en la ruta del desfile estará vigente durante el siguiente período:

Inicio: viernes 11 de diciembre de 2026, a las 10:00 p.m.

Finalización: domingo 13 de diciembre de 2026, a las 5:00 a.m.

Ruta afectada: Cinta Costera I, desde el Mercado de Mariscos hasta la Plaza de la Democracia.

Las autoridades advirtieron que los vehículos estacionados en la ruta oficial durante el período de restricción podrán ser removidos.

¿Qué estará prohibido durante el desfile navideño «City of Stars»?

La Alcaldía de Panamá estableció las siguientes prohibiciones para el desarrollo del evento:

Bebidas alcohólicas: se prohíbe su venta y consumo en la ruta del desfile durante el sábado 12 de diciembre.

Comercio ambulante: no se permitirá la buhonería sin un permiso especial expedido por la Alcaldía de Panamá.

Fogones y tanques de gas: estará prohibido utilizarlos en la ruta sin autorización del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Juegos pirotécnicos: se prohíbe su venta y uso a lo largo, ancho e inmediaciones del recorrido.

Equipos de sonido: no podrán instalarse bocinas o altavoces que proyecten música o ruido hacia el exterior de los locales comerciales o excedan los niveles permitidos.

Hieleras y envases: estará prohibido ingresar o utilizar hieleras, envases de vidrio o recipientes con bebidas alcohólicas.

¿Podrán vender bebidas alcohólicas los comercios de la Cinta Costera?

El decreto establece una excepción para los establecimientos comerciales ubicados en la ruta que cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas.

Estos negocios podrán mantener sus operaciones habituales, siempre que el consumo de alcohol se realice exclusivamente dentro de sus instalaciones.

En cuanto a los vendedores ambulantes, aquellos que reciban autorización de la Alcaldía deberán exhibir su permiso especial en todo momento mientras desarrollen sus actividades comerciales.

Las medidas buscan regular el tránsito, las actividades comerciales y el uso de espacios públicos durante la celebración del desfile navideño en la ciudad de Panamá.