Conoce los detalles del encendido de árbol.

La Navidad comienza a sentirse en la ciudad de Panamá. La Alcaldía de Panamá invita a las familias a participar en el encendido del árbol de Navidad, una actividad que llenará de luces, música y alegría el Pacífico de la Cinta Costera.

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¿Cuándo y dónde será el encendido del árbol de Navidad?

La celebración se realizará este domingo 6 de diciembre de 2026, a partir de las 6:00 p.m., en el Pacífico de la Cinta Costera.

¿Qué podrán disfrutar los asistentes?

La iniciativa busca reunir a grandes y pequeños para compartir la emoción de la temporada navideña en un ambiente familiar.

De acuerdo con la invitación, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de artistas, fuegos artificiales y diversas sorpresas preparadas para esta celebración.

Alcaldía de Panamá da la bienvenida a la temporada navideña. cortesía

Con esta actividad, la Alcaldía de Panamá da la bienvenida a la temporada navideña e invita a la ciudadanía a compartir una noche de luces, música y entretenimiento en familia.