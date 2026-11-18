El Canal de Panamá informó que la planta potabilizadora de Miraflores suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 21 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento programado.

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¿En qué horario se realizarán los trabajos?

Las labores de mantenimiento se llevarán a cabo en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., periodo durante el cual se podrían registrar afectaciones temporales en el suministro de agua potable en las áreas abastecidas por esta potabilizadora.

Recomendaciones para los usuarios

Ante esta situación, el Canal de Panamá exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante el desarrollo de los trabajos.

El @canaldepanama informó que la planta potabilizadora de Miraflores suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 21 de noviembre, por labores de mantenimiento programado. pic.twitter.com/VJEuPYAyxP — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

Una vez concluidas las labores de mantenimiento, se espera que el servicio se restablezca progresivamente. Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales del Canal de Panamá para conocer cualquier actualización.