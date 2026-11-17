La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, presentó el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como una alternativa al Canal de Panamá para el transporte internacional de mercancías. La mandataria destacó el proyecto durante su participación en una cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China.

Sheinbaum expuso las oportunidades de inversión contempladas en el Plan México y destacó el papel del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la conexión comercial entre el océano Pacífico y el golfo de México.

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“El tren de carga del Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el golfo de México ya es el inicio de una alternativa al Canal de Panamá”, afirmó la presidenta mexicana. “El tren de carga del Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el golfo de México ya es el inicio de una alternativa al Canal de Panamá”, afirmó la presidenta mexicana.

¿Cómo funciona el tren de México que se presenta como alternativa al Canal de Panamá?

A diferencia del Canal de Panamá, que permite a los buques cruzar directamente entre los océanos Atlántico y Pacífico, el corredor mexicano utiliza una conexión ferroviaria para trasladar mercancías entre dos puertos:

Salina Cruz, Oaxaca: ubicado en la costa del océano Pacífico.

Coatzacoalcos, Veracruz: situado en la costa del golfo de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes ante empresarios de Asia-Pacífico el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como el comienzo de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías.



La mandataria mexicana destacó el proyecto al… pic.twitter.com/3RFdbPMPou — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

Este sistema requiere descargar las mercancías de los buques, transportarlas por tren y volver a embarcarlas para continuar su recorrido marítimo.

La línea ferroviaria presta servicios de pasajeros y carga desde diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo.

México busca atraer inversiones para ampliar su infraestructura ferroviaria

Durante su presentación ante empresarios de Asia-Pacífico, Sheinbaum vinculó el corredor interoceánico con un programa de infraestructura que contempla la construcción de aproximadamente 2,500 kilómetros de vías ferroviarias para pasajeros y mercancías.

El plan también incluye la modernización de carreteras y puertos mediante inversiones públicas, privadas y mixtas.

Desde Shenzhen, China, les comparto mi participación en APEC CEO Summit 2026; en representación de México, expusimos a líderes económicos y empresarios del mundo que el desarrollo con bienestar es posible. pic.twitter.com/3AEDA9Wve3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

La propuesta busca ofrecer una ruta logística adicional para el comercio entre Asia y el golfo de México. Sin embargo, durante la intervención descrita no se anunciaron compromisos específicos de inversión china para el corredor.

La presidenta presentó el proyecto como una alternativa de transporte de mercancías, aunque su funcionamiento es diferente al del Canal de Panamá, debido a que requiere trasladar la carga por tierra entre ambos puertos.

FUENTE: EFE