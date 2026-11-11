De La Rosa de Guadalupe a Tu Mañana: Jorge Losa asume un nuevo reto como presentador

Jorge Losa es el nuevo presentador de Tu Mañana, el programa matutino de Telemetro. El actor, quien tuvo sus inicios en Panamá como competidor de Calle 7, suma ahora un nuevo reto a su trayectoria artística y profesional.

Hace siete años, Losa emigró a México, donde continuó desarrollando su carrera como actor y participó en producciones como La Rosa de Guadalupe, además de películas y microseries.

Jorge Losa habla de su trayectoria y experiencia en México

Durante una entrevista en Tu Mañana, el actor compartió parte de su recorrido profesional y habló sobre las experiencias que le han permitido crecer en la industria del entretenimiento.

Losa destacó que, a lo largo de su carrera, ha tenido que adaptarse a diferentes formatos, como el cine, las telenovelas, las series y el teatro, tanto en sus experiencias en La Rosa de Guadalupe como en Telemundo.

También señaló que la seguridad que ha desarrollado a través de los golpes y aprendizajes de la vida ha sido fundamental para llegar al momento profesional en el que se encuentra.

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Un nuevo reto en la televisión panameña

Con esta incorporación a Tu Mañana, Jorge Losa inicia una nueva etapa frente a las cámaras, esta vez desde la conducción, acercándose nuevamente al público panameño que conoció sus primeros pasos en la televisión a través de Calle 7 Panamá.