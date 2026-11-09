Rubí regresa a Telemetro este lunes: vuelve la novela protagonizada por Bárbara Mori

La icónica telenovela mexicana Rubí, protagonizada por la actriz Bárbara Mori, regresa a las pantallas de Telemetro este lunes 9 de noviembre. La producción, que conquistó al público con una historia de amor, ambición, belleza y traición, vuelve para cautivar al público
El elenco de esta recordada producción incluye a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes, quienes interpretan personajes fundamentales en una trama marcada por los celos, las mentiras y las traiciones. A diferencia de otras telenovelas, Rubí presenta a una protagonista que también desempeña el papel de villana, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos del melodrama mexicano.
A 22 años de su estreno, Rubí vuelve a la televisión con una historia que sigue despertando emociones. Su regreso representa una oportunidad para revivir los momentos más intensos de esta producción y descubrir por qué el personaje interpretado por Bárbara Mori continúa siendo recordado por el público.