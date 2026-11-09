Rubí regresa a Telemetro este lunes: vuelve la novela protagonizada por Bárbara Mori

La icónica telenovela mexicana Rubí, protagonizada por la actriz Bárbara Mori, regresa a las pantallas de Telemetro este lunes 9 de noviembre. La producción, que conquistó al público con una historia de amor, ambición, belleza y traición, vuelve para cautivar al público

Producida por José Alberto Castro para Televisa, la telenovela cuenta la historia de Rubí Pérez, una joven de origen humilde que sueña con alcanzar una vida llena de lujos y riquezas. A pesar de enamorarse de Alejandro, un médico que no posee la fortuna que ella desea, su ambición la lleva a tomar decisiones que cambiarán su destino y el de las personas que la rodean.

El elenco de esta recordada producción incluye a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes, quienes interpretan personajes fundamentales en una trama marcada por los celos, las mentiras y las traiciones. A diferencia de otras telenovelas, Rubí presenta a una protagonista que también desempeña el papel de villana, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos del melodrama mexicano.

A 22 años de su estreno, Rubí vuelve a la televisión con una historia que sigue despertando emociones. Su regreso representa una oportunidad para revivir los momentos más intensos de esta producción y descubrir por qué el personaje interpretado por Bárbara Mori continúa siendo recordado por el público.