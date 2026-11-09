Becas para panameños con gastos cubiertos: anuncian convocatoria para estudiar árabe en Qatar

Postúlese a la convocatoria de becas para panameños en Qatar.

La Embajada de Panamá en Qatar anunció la apertura de una convocatoria de becas para estudiar el idioma árabe en Qatar University, una oportunidad académica que contempla la cobertura del curso, hospedaje, alimentación, pasajes aéreos y un estipendio mensual para los estudiantes seleccionados.

El programa tiene como objetivo fortalecer los lazos culturales y desarrollar las competencias comunicativas de los participantes en el idioma árabe, mediante el aprendizaje de la comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.

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La formación tendrá una duración de un año académico, con inicio tentativo en agosto de 2027 y finalización en mayo de 2028.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la beca en Qatar University?

De acuerdo con la información divulgada por la Embajada de Panamá en Qatar, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Copia de la cédula de identidad personal

Copia del diploma académico más reciente

Copia del certificado de calificaciones o créditos académicos

Ensayo personal

Ensayo complementario

Capacidad para comunicarse en inglés en situaciones cotidianas

¿Qué gastos cubre la beca para estudiar árabe en Qatar?

Uno de los principales beneficios del programa es que ofrece cobertura de distintos gastos relacionados con la estadía y formación académica del estudiante.

Matrícula: costo total del curso de idioma árabe.

Materiales de estudio: recursos necesarios para el programa.

Alimentación: gastos de comida durante el período académico.

Hospedaje: alojamiento en una residencia de Qatar University.

Pasajes aéreos: boletos de ida y vuelta.

Estipendio mensual: apoyo económico durante la duración del programa.

¿Hasta cuándo se puede aplicar a la beca de Qatar University?

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, fecha límite anunciada para los aspirantes interesados en estudiar árabe en Qatar.

El calendario académico previsto es el siguiente:

Cierre de convocatoria: 30 de noviembre de 2026.

Inicio tentativo del programa: agosto de 2027.

Finalización prevista: mayo de 2028.

Duración: un año académico.

Los interesados deberán consultar los canales oficiales de la Embajada de Panamá en Qatar y de Qatar University para conocer el procedimiento de postulación y presentar la documentación correspondiente dentro del plazo establecido.