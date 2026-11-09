Darién Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 10:43

Minería ilegal en Darién: Decomisan armas, dragas y combustible durante operativos del Senafront

Senafront aprehendió de cinco personas durante dos operativos contra la presunta minería ilegal en Darién, donde también decomisaron armas y equipos.

Minería ilegal en Darién: Decomisan armas, dragas y combustible durante operativos del Senafront
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de cinco personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal durante dos operativos desarrollados por unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en distintos sectores de la provincia de Darién.

Las acciones se realizaron como parte del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, mediante los cuales las autoridades mantienen intervenciones contra actividades ilícitas en puntos estratégicos de la frontera con Colombia.

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Operativos contra minería ilegal en Darién: ¿Qué decomisó el Senafront?

En el primer operativo, desarrollado en el sector de Río Sábalo, las unidades fronterizas aprehendieron a dos personas presuntamente vinculadas con la minería ilegal.

Durante la intervención se decomisaron cuatro motobombas, gasolina, lubricantes y otros equipos e implementos presuntamente utilizados para desarrollar esta actividad.

En una segunda operación, realizada en el sector de Río Mangle, fueron aprehendidas otras tres personas, entre ellas dos ciudadanos colombianos y un panameño, por su presunta relación con actividades de minería ilegal.

En este último procedimiento, las autoridades decomisaron:

  • Dos armas de fuego.

  • Municiones.

  • Seis dragas artesanales.

  • Tanques de combustible.

El Senafront informó que mantiene operaciones en puntos estratégicos de la frontera con Colombia, con el objetivo de combatir las actividades ilícitas y evitar el ingreso de estructuras criminales al territorio panameño.

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