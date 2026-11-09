Chiriquí Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 11:35

Protesta en la UNACHI: docentes y administrativos cierran la vía Interamericana por falta de pago

Funcionarios y docentes de la UNACHI protestaron por el retraso en el pago de sus quincenas. La Policía Nacional restableció el tránsito.

Protesta en la UNACHI

Protesta en la UNACHI

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional reabrió la vía Interamericana, en dirección hacia Bugaba, provincia de Chiriquí, luego de que funcionarios y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) realizaran una protesta por el retraso en el pago de sus quincenas.

La manifestación provocó el cierre de la carretera, por lo que unidades de Control de Multitudes intervinieron para restablecer la circulación vehicular.

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¿Por qué protestan los funcionarios y docentes de la UNACHI?

Los trabajadores de la UNACHI reclaman el pago de sus salarios atrasados, situación que ha generado preocupación entre funcionarios y docentes de la institución.

La universidad enfrenta dificultades financieras, por lo que los manifestantes solicitan el apoyo del Gobierno Nacional para garantizar el desembolso de los recursos necesarios y recibir los pagos pendientes.

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