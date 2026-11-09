Protesta en la UNACHI: docentes y administrativos cierran la vía Interamericana por falta de pago

La Policía Nacional reabrió la vía Interamericana, en dirección hacia Bugaba, provincia de Chiriquí, luego de que funcionarios y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) realizaran una protesta por el retraso en el pago de sus quincenas.
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¿Por qué protestan los funcionarios y docentes de la UNACHI?
Los trabajadores de la UNACHI reclaman el pago de sus salarios atrasados, situación que ha generado preocupación entre funcionarios y docentes de la institución.
La universidad enfrenta dificultades financieras, por lo que los manifestantes solicitan el apoyo del Gobierno Nacional para garantizar el desembolso de los recursos necesarios y recibir los pagos pendientes.