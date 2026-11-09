Protesta en la UNACHI: docentes y administrativos cierran la vía Interamericana por falta de pago

La Policía Nacional reabrió la vía Interamericana, en dirección hacia Bugaba, provincia de Chiriquí, luego de que funcionarios y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) realizaran una protesta por el retraso en el pago de sus quincenas.

La manifestación provocó el cierre de la carretera, por lo que unidades de Control de Multitudes intervinieron para restablecer la circulación vehicular.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Becas para panameños con gastos cubiertos: anuncian convocatoria para estudiar árabe en Qatar

¿Por qué protestan los funcionarios y docentes de la UNACHI?

Docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) cerraron este lunes la carretera Panamericana, frente a las instalaciones de la casa de estudios superiores, para exigir el pago de sus salarios. Denuncian que les deben al menos tres quincenas.



Unidades… pic.twitter.com/NAGynUuxat — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

Los trabajadores de la UNACHI reclaman el pago de sus salarios atrasados, situación que ha generado preocupación entre funcionarios y docentes de la institución.

La universidad enfrenta dificultades financieras, por lo que los manifestantes solicitan el apoyo del Gobierno Nacional para garantizar el desembolso de los recursos necesarios y recibir los pagos pendientes.