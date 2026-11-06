IFARHU: PIN para retirar dinero de becas estará disponible en la aplicación PUNCH

Los beneficiarios de las becas de Concurso General, Discapacidad y otros programas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) podrán obtener el PIN para retirar sus fondos directamente desde la aplicación PUNCH, sin necesidad de acudir a un punto de atención para solicitar este código.

La información fue divulgada por la diputada Alexandra Brenes, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, luego de sostener una conversación con autoridades del IFARHU en el centro comercial Los Andes, donde se desarrolla la entrega de las nuevas tarjetas PUNCH de la Caja de Ahorros.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con lo explicado, los beneficiarios de estos programas no tendrán que presentarse físicamente para obtener el PIN necesario para retirar el dinero de sus becas, ya que estará disponible mediante la plataforma digital.

La publicación de la diputada puede consultarse en su cuenta de Instagram.

¿Quiénes podrán retirar dinero con la tarjeta PUNCH del IFARHU?

Desde 2026, el IFARHU ha desarrollado jornadas de entrega de las nuevas tarjetas PUNCH, como parte del proceso de modernización de los pagos de asistencia educativa.

La tarjeta permite a los beneficiarios acceder a los recursos correspondientes a sus programas, aunque existen diferencias en la forma en que pueden utilizarse los fondos.

Según la información divulgada:

Beneficiarios del PASE-U: podrán utilizar la tarjeta PUNCH para realizar pagos en establecimientos comerciales autorizados.

Beneficiarios de Concurso General: podrán utilizar el PIN para retirar los fondos correspondientes a sus becas.

Beneficiarios de becas por Discapacidad y otros programas: también podrán acceder al retiro de sus recursos mediante el PIN disponible en la aplicación.

La medida busca facilitar el acceso al dinero de las becas y evitar desplazamientos innecesarios para obtener el código de retiro.

IFARHU informa sobre pagos de becas durante 2026

La información sobre el uso de las tarjetas PUNCH se conoce mientras el IFARHU responde a los señalamientos relacionados con supuestos atrasos en el pago de becas.

La institución aseguró que, hasta octubre de 2026, ha desembolsado más de B/.137 millones en programas de asistencia educativa y becas, beneficiando a más de 210 mil estudiantes.

Además, anunció que prepara un nuevo desembolso de B/.40 millones para más de 366 mil estudiantes, aunque todavía no ha precisado la fecha en que se realizará.

El IFARHU reiteró que mantiene como prioridad atender los compromisos correspondientes a 2026 y garantizar que los recursos lleguen a sus beneficiarios.