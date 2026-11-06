Lotería Nacional de Panamá: fecha del próximo sorteo Dominical y calendario de sorteos

La Lotería Nacional de Panamá anunció modificaciones en las fechas de cinco sorteos programados para noviembre y diciembre de 2026, entre ellos el Miercolito, el Gordito del Zodíaco, el Dominical y el Extraordinario.

Mediante un comunicado oficial, la institución dio a conocer el calendario actualizado para que los compradores de billetes y chances puedan conocer los días en que se realizarán los sorteos que fueron reprogramados.

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Entre los cambios anunciados se encuentra el sorteo del Miercolito, inicialmente previsto para el miércoles 4 de noviembre, que fue trasladado al jueves 5 de noviembre.

La entidad también modificó las fechas de dos sorteos del Gordito del Zodíaco y de los sorteos Dominical y Extraordinario correspondientes a diciembre.

Lotería Nacional: nuevas fechas de los sorteos de noviembre y diciembre de 2026

De acuerdo con el comunicado de la institución, los cambios son los siguientes:

Miercolito: programado originalmente para el miércoles 4 de noviembre, fue trasladado al jueves 5 de noviembre de 2026.

Gordito del Zodíaco: previsto para el viernes 27 de noviembre, se adelantó al viernes 13 de noviembre de 2026.

Gordito del Zodíaco: programado para el viernes 25 de diciembre, se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026.

Sorteo Dominical: previsto para el domingo 20 de diciembre, se adelantó al domingo 13 de diciembre de 2026.

Sorteo Extraordinario: programado inicialmente para el domingo 13 de diciembre, se trasladó al sábado 19 de diciembre de 2026.

La Lotería Nacional recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre las fechas establecidas para cada sorteo.

La Lotería Nacional de Beneficencia informa que ajustó las fechas de algunos sorteos de noviembre y diciembre para favorecer las ventas durante las quincenas, el décimo tercer mes y los ahorros navideños.



Invitamos a billeteros y al público a tomar nota de las nuevas fechas. pic.twitter.com/Jl3jD0vQXd — Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) October 25, 2026

¿Se realizará el sorteo dominical del domingo 8 de noviembre?

El sorteo dominical del 8 de noviembre de 2026 está previsto para realizarse ese mismo día, de acuerdo con el calendario conocido hasta el momento.

La Lotería Nacional de Beneficencia no ha anunciado cambios en la fecha de este sorteo, por lo que se mantiene su programación para el domingo 8 de noviembre.

Sin embargo, los compradores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución ante cualquier actualización que pueda comunicarse.