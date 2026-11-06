Lotería Nacional de Panamá alerta sobre plataformas falsas que ofrecen premios a su nombre

La Lotería Nacional de Panamá emitió una alerta a la ciudadanía ante la circulación de plataformas digitales que utilizan sin autorización su nombre y logotipo institucional para promocionar supuestos casinos, bonos, premios y beneficios económicos.

Mediante un comunicado publicado el jueves 5 de noviembre de 2026, la entidad informó que ha identificado cuentas en redes sociales, páginas web y aplicaciones que hacen uso indebido de su imagen para ofrecer estos servicios.

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La institución aclaró que estas plataformas no forman parte de sus canales oficiales y tampoco cuentan con autorización para utilizar su identidad institucional.

“Estas plataformas no son oficiales, no pertenecen a la Lotería Nacional de Beneficencia ni cuentan con su autorización”, advirtió la entidad.

Lotería Nacional advierte sobre aplicaciones y enlaces sospechosos

Ante esta situación, la Lotería Nacional hizo un llamado a la población para que tome precauciones al encontrar publicaciones o anuncios que prometan premios, bonos o beneficios económicos utilizando su imagen.

La institución recomendó a los ciudadanos:

No descargar aplicaciones que utilicen el nombre o logotipo de la Lotería Nacional sin autorización.

No ingresar a enlaces sospechosos compartidos mediante redes sociales o páginas web.

No proporcionar información personal o bancaria a plataformas cuya autenticidad no haya sido verificada.

No realizar pagos ni transferencias para acceder a supuestos premios o beneficios económicos.

Estas recomendaciones buscan evitar que los ciudadanos proporcionen información sensible o realicen transacciones a través de plataformas que se presentan como vinculadas a la institución.

¿Cómo verificar los canales oficiales de la Lotería Nacional?

La entidad recordó que toda la información relacionada con sus sorteos, productos y actividades debe consultarse exclusivamente mediante sus canales oficiales.

Los ciudadanos pueden verificar la información a través de:

Página web: www.lnb.gob.pa

Redes sociales oficiales: @LNBPma en Instagram, Facebook, X y YouTube.

Correo electrónico: [email protected]

La Lotería Nacional reiteró que cualquier anuncio sobre premios, sorteos o beneficios económicos debe verificarse antes de proporcionar información o efectuar pagos.

¿Dónde denunciar posibles suplantaciones de la Lotería Nacional?

La institución también habilitó sus canales de atención para que la ciudadanía pueda reportar situaciones sospechosas relacionadas con el uso indebido de su imagen.

Las personas que identifiquen plataformas, anuncios o aplicaciones que aparenten pertenecer a la Lotería Nacional pueden presentar su denuncia llamando al 311.

La entidad exhortó a la población a mantenerse alerta y utilizar únicamente sus medios oficiales para obtener información confiable sobre sus actividades y sorteos.