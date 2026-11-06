IFARHU entregará tarjetas PUNCH para el cobro del PASE-U este sábado 7 de noviembre

IFARHU - Tarjeta PUNCH para el pago del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realiza este viernes 6 de noviembre una jornada de entrega de tarjetas PUNCH en Los Andes Mall, dirigida a los padres de familia que aún no habían podido retirar este medio de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La institución informó que la entrega también se llevará a cabo los días 7 y 9 de noviembre, para que los beneficiarios pendientes puedan obtener la tarjeta y acceder al pago correspondiente.

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IFARHU: ¿Qué necesitas para retirar la tarjeta PUNCH?

Los padres de familia que acudan a retirar la tarjeta deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Descargar la aplicación PUNCH.

- Verificar el saldo disponible en la aplicación.

- Presentar la cédula de identidad personal.

El IFARHU recomienda a los acudientes cumplir con estos pasos para facilitar el proceso de entrega.