Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2026 - 07:00

IFARHU: entrega de tarjetas PUNCH este viernes 6 de noviembre en Panamá

El IFARHU informó que esta jornada está dirigida específicamente a los beneficiarios que ya tengan reflejado el saldo en la aplicación Punch.

IFARHU: entrega de tarjetas.

IFARHU: entrega de tarjetas.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Los beneficiarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) que tengan saldo disponible en su billetera digital Punch podrán retirar su tarjeta este viernes 6 de noviembre de 2026, durante una jornada especial organizada por la institución.

La entrega se realizará en Los Andes Mall, desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., como parte de las acciones para facilitar el acceso a los pagos de becas y programas de asistencia educativa.

El IFARHU informó que esta jornada está dirigida específicamente a los beneficiarios que ya tengan reflejado el saldo correspondiente en la aplicación Punch.

IFARHU: ¿Qué necesitas para retirar tu tarjeta Punch este viernes 6 de noviembre?

La institución estableció los siguientes requisitos y detalles para la entrega:

  • Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

  • Lugar: Los Andes Mall.

  • Horario: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

  • Documento requerido: cédula de identidad.

  • Condición: tener saldo reflejado en la aplicación Punch.

La jornada se realizará nuevamente el 7 y 9 de noviembre.

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