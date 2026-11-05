IFARHU: entrega de tarjetas PUNCH este viernes 6 de noviembre en Panamá

Los beneficiarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) que tengan saldo disponible en su billetera digital Punch podrán retirar su tarjeta este viernes 6 de noviembre de 2026, durante una jornada especial organizada por la institución.

La entrega se realizará en Los Andes Mall, desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., como parte de las acciones para facilitar el acceso a los pagos de becas y programas de asistencia educativa.

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El IFARHU informó que esta jornada está dirigida específicamente a los beneficiarios que ya tengan reflejado el saldo correspondiente en la aplicación Punch.

IFARHU: ¿Qué necesitas para retirar tu tarjeta Punch este viernes 6 de noviembre?

La institución estableció los siguientes requisitos y detalles para la entrega:

Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

Lugar: Los Andes Mall.

Horario: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Documento requerido: cédula de identidad.

Condición: tener saldo reflejado en la aplicación Punch.

La jornada se realizará nuevamente el 7 y 9 de noviembre.