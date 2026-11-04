CSS anuncia reanudación de cirugías electivas en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció que el viernes 6 de noviembre de 2026 se reanudará la programación de cirugías electivas en el Hospital Dr. Rafael Estévez, ubicado en Aguadulce, provincia de Coclé, luego de implementar mejoras en su sistema de respaldo eléctrico.

La medida fue confirmada por el director médico de la instalación, Omar De Icaza, quien explicó que la reactivación de estos procedimientos se realizará conforme a las condiciones operativas y de seguridad establecidas para garantizar la atención de los pacientes.

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Los trabajos desarrollados en el hospital buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles interrupciones del suministro eléctrico, especialmente en las áreas que requieren energía continua para su funcionamiento.

Hospital Rafael Estévez instala nueva planta eléctrica de respaldo

El administrador hospitalario, Gregori Pino Chanis, informó que, mediante la coordinación entre las autoridades de la instalación, las instancias nacionales de la CSS y la empresa Naturgy, se logró incorporar una nueva planta eléctrica auxiliar móvil.

El equipo ya se encuentra instalado y en funcionamiento, lo que permite reforzar el suministro de energía del centro hospitalario.

Además, la CSS confirmó que la planta eléctrica auxiliar fija fue reparada y actualmente se encuentra operativa.

Como parte de las mejoras previstas, dentro de aproximadamente un mes se espera instalar una nueva planta eléctrica fija, que reemplazará al equipo actual, con 26 años de uso.

Esta sustitución permitirá mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y fortalecer la capacidad de respuesta del hospital ante posibles eventualidades.

¿Qué servicios del Hospital Rafael Estévez requieren respaldo eléctrico?

El director médico, Omar De Icaza, destacó que las mejoras representan un avance en las condiciones de seguridad para la prestación de los servicios médicos.

Entre las áreas que requieren un suministro eléctrico continuo se encuentran:

Quirófanos.

Servicio de urgencias.

Hospitalización.

Unidad de cuidados intensivos.

La disponibilidad de equipos de respaldo eléctrico es fundamental para mantener el funcionamiento de estas áreas ante posibles interrupciones del servicio.

Las autoridades médicas y administrativas reiteraron que continuarán trabajando de manera coordinada para fortalecer la capacidad operativa del hospital y garantizar una atención segura y oportuna.

Asimismo, agradecieron a los pacientes y familiares por su comprensión durante el desarrollo de las mejoras en la instalación hospitalaria.