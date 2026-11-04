CSS reporta más de 4,400 atenciones médicas durante las Fiestas Patrias 2026.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) reportó un total de 4,426 atenciones médicas en sus instalaciones de salud durante el operativo de Alerta Verde institucional, según el balance actualizado hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de la CSS, la mayoría de los pacientes acudieron a las instalaciones hospitalarias por enfermedades comunes, aunque también se registraron atenciones relacionadas con accidentes de tránsito, lesiones y heridas por armas.

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El operativo se mantiene activo en las instalaciones de la institución durante las Fiestas Patrias, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios médicos.

CSS detalla las principales causas de atención durante las Fiestas Patrias

El informe de la institución presenta el siguiente desglose de las 4,426 atenciones médicas registradas:

Morbilidad común: 3,987 atenciones.

Traumas leves: 397 atenciones.

Colisiones: 19 atenciones.

Heridas por arma blanca: 15 atenciones.

Quemaduras: 5 atenciones.

Heridas por arma de fuego: 3 atenciones.

Las enfermedades comunes representan aproximadamente el 90% del total de las atenciones, mientras que los demás casos corresponden a lesiones y otras emergencias.

CSS reporta seis defunciones y más de 300 pacientes hospitalizados

La Caja de Seguro Social también informó que, durante el período evaluado, se registraron seis defunciones por enfermedades comunes.

El balance incluye los siguientes resultados:

3,974 salidas médicas.

304 pacientes que permanecen hospitalizados.

6 defunciones por enfermedades comunes.

En cuanto a la condición de aseguramiento, la institución detalló que se brindó atención a:

3,302 pacientes asegurados.

1,124 pacientes no asegurados.

Por sexo, se registraron 2,408 atenciones a mujeres y 2,018 a hombres.

CSS mantiene Alerta Verde durante las Fiestas Patrias

La institución reiteró que el Operativo Alerta Verde continuará activo en sus instalaciones de salud durante las celebraciones patrias de noviembre.

La medida busca mantener la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y garantizar la atención oportuna de pacientes asegurados y no asegurados que requieran asistencia durante los días festivos.