CSS anuncia cambios en la atención médica tras el sismo: estos son los hospitales y policlínicas afectados

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que mantiene la atención médica a nivel nacional mediante hospitales modulares, hospitales de campaña y sedes alternas, tras el sismo registrado el sábado 31 de octubre de 2026.

La institución confirmó que no se reportaron nuevos daños estructurales en las instalaciones inspeccionadas, aunque algunas unidades continúan con restricciones de acceso y trabajos de reparación debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

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La CSS reiteró que los pacientes pueden continuar recibiendo atención médica en las instalaciones habilitadas, de acuerdo con la reorganización de sus servicios.

¿Qué policlínicas y centros de salud de la CSS mantienen servicios reubicados?

De acuerdo con el informe institucional, las siguientes instalaciones mantienen atención en sedes alternas o estructuras temporales:

Policlínica Presidente Remón (ciudad de Panamá): permanece cerrada y sus pacientes son atendidos en otras instalaciones de la CSS de la región metropolitana.

CAPPS Los Pozos (Herrera): brinda atención en un hospital modular climatizado y en la cancha municipal de Los Pozos.

ULAPS de Tonosí (Los Santos): continúa en reparación. Los servicios médicos, con apoyo de especialidades, se ofrecen en el hospital modular ubicado junto a la unidad.

ULAPS Profesor Carlos Velarde (San Cristóbal): permanece en reparación y sus pacientes reciben atención en instalaciones cercanas de la CSS.

Hospitales de la CSS que mantienen atención con modificaciones

La institución también detalló los ajustes en hospitales y policlínicas de provincias centrales.

Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce

Los servicios de urgencias, hemodiálisis y consulta externa general funcionan con normalidad.

La consulta externa especializada se ofrece temporalmente en la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, mientras que la hospitalización fue reorganizada en áreas habilitadas y en el hospital modular.

Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré

La consulta especializada se brinda en una estructura modular, mientras el edificio principal continúa bajo evaluación.

Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré

El hospital mantiene sus servicios asistenciales. Sin embargo, algunas áreas de apoyo, como la caldera y el almacén, permanecen restringidas por trabajos de reparación.

Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná

La consulta externa de medicina, cirugía, pediatría y ginecología funciona en el ala 2, con cupos limitados.

La hospitalización continúa en el hospital de campaña, mientras avanzan las reparaciones y adecuaciones de las instalaciones.

Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago

Los servicios de urgencias, consulta externa y hemodiálisis se mantienen operativos.

Algunas áreas de la planta alta permanecen cerradas por motivos de seguridad.

CSS brinda recomendaciones a pacientes durante las Fiestas Patrias

Ante la reorganización de los servicios médicos, la CSS recomienda a los asegurados:

Acudir a urgencias cuando exista una emergencia médica.

Asistir a las policlínicas, ULAPS, CAPPS o sedes alternas para consultas y controles programados.

No suspender los tratamientos de enfermedades crónicas, como hipertensión arterial y diabetes.

Cumplir con las sesiones de hemodiálisis en los horarios establecidos por cada unidad.

Respetar las restricciones de acceso en las instalaciones que permanecen bajo evaluación.

¿Qué significan los colores de inspección en las instalaciones de la CSS?

La institución recordó que los pacientes deben prestar atención a la señalización de seguridad colocada en los centros médicos:

Verde: uso normal de la instalación.

Amarillo: acceso restringido a las áreas autorizadas.

Rojo: prohibido ingresar.

La CSS exhortó a los usuarios a mantenerse informados mediante sus canales oficiales y verificar cualquier cambio en la ubicación de sus citas o tratamientos médicos.

Los pacientes de la Policlínica Presidente Remón también pueden consultar sobre la reubicación de sus citas mediante la línea 199 de la CSS.