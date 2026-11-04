Fiestas Patrias 2026: Turistas visitan parques nacionales y senderos naturales de Panamá

Los parques nacionales y áreas protegidas de Panamá se han convertido en destinos para turistas nacionales y extranjeros que aprovechan los días libres por las Fiestas Patrias 2026 para disfrutar de la naturaleza, recorrer senderos y practicar actividades al aire libre.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que durante el martes 3 de noviembre se registró la llegada de visitantes a diferentes áreas protegidas, entre ellas los parques nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces.

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Entre los senderos que han despertado mayor interés se encuentran Búho de Anteojos, Guayacanes y el Sendero Colonial de Camino de Cruces, utilizados por personas que buscan realizar caminatas y conocer los atractivos naturales del país.

¿Cuántos turistas visitaron los parques nacionales durante las Fiestas Patrias?

De acuerdo con los registros compartidos por MiAmbiente, los tres parques nacionales mencionados recibieron 260 visitantes durante el martes 3 de noviembre, distribuidos de la siguiente manera:

Parque Nacional Soberanía: 126 visitantes.

Parque Nacional Chagres: 102 visitantes.

Parque Nacional Camino de Cruces: 32 visitantes.

En el Parque Nacional Soberanía, los senderos más concurridos fueron Camino del Oleoducto, El Charco y Camino de Plantación, espacios frecuentados por personas interesadas en el senderismo y la observación de la naturaleza.

Por su parte, el Parque Nacional Camino de Cruces recibió visitantes que aprovecharon sus espacios naturales para realizar caminatas y recorridos en bicicleta.

Comunidades indígenas del Parque Nacional Chagres atraen a visitantes

El Parque Nacional Chagres también figura entre los destinos visitados durante las celebraciones patrias, con 102 personas registradas el martes 3 de noviembre.

Entre sus principales atractivos se encuentran las comunidades indígenas ubicadas a orillas del río Chagres, cuyos habitantes residen dentro del área protegida.

Entre estas comunidades destacan:

Parará Purú.

Tusipono.

Biakirú.

Emberá Drúa.

Estos destinos ofrecen a los visitantes la oportunidad de conocer los entornos naturales del río Chagres y acercarse a las tradiciones culturales de las comunidades indígenas.

Las visitas a las áreas protegidas forman parte de las alternativas de turismo de naturaleza que aprovechan residentes y turistas durante los días de descanso por las Fiestas Patrias en Panamá.