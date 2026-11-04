Papa León XIV viajará a Sudamérica este viernes 6 de noviembre: visitará tres países

El papa León XIV anunció este miércoles 4 de noviembre que viajará a Sudamérica el próximo viernes 6 de noviembre, para realizar una visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, donde desarrollará diversas actividades religiosas y encuentros con los fieles.
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¿Qué países visitará el papa León XIV en Sudamérica?
De acuerdo con el itinerario oficial divulgado por el Vaticano, el viaje apostólico se desarrollará del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas programadas a tres países:
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Uruguay: del 6 al 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.
Argentina: del 8 al 11 de noviembre, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Perú: del 11 al 16 de noviembre, con encuentros en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre otras localidades.
El pontífice tiene previsto regresar a Roma el martes 17 de noviembre.
Papa León XIV pide oraciones antes de iniciar su viaje
Durante su audiencia general en la plaza de San Pedro, el papa también solicitó a los fieles que lo acompañen espiritualmente durante su visita a los tres países sudamericanos.
"Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero", manifestó.
El recorrido tendrá un significado especial para León XIV, quien desarrolló parte de su trayectoria religiosa en Perú, particularmente en la ciudad de Chiclayo, donde ejerció como obispo.
Durante su visita, el pontífice participará en celebraciones eucarísticas, encuentros con autoridades y actividades dirigidas a comunidades religiosas y fieles.