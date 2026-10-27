WhatsApp en noviembre de 2026: ¿qué celulares Android y iPhone podrían dejar de funcionar?

WhatsApp actualizó sus requisitos mínimos de funcionamiento para celulares Android y anunció un nuevo cambio para los usuarios de iPhone a partir del 30 de noviembre de 2026. Estas medidas afectan principalmente a teléfonos antiguos que no pueden instalar las versiones del sistema operativo necesarias para continuar utilizando la aplicación de mensajería.
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Lista de celulares Android que pueden perder WhatsApp
Entre los modelos antiguos que podrían presentar problemas de compatibilidad, dependiendo de la versión del sistema operativo instalada, se encuentran:
Samsung
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Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Galaxy Note 2
Galaxy Core
Galaxy Trend Lite
Motorola
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Moto G (primera generación)
Moto E (primera generación)
LG
-
Optimus G
Optimus L5
Optimus L7
Optimus F7
Lucid 2
Nexus 4
G2 Mini
Sony
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Xperia Z
Xperia SP
La compatibilidad depende de la versión de Android instalada y de las actualizaciones disponibles para cada dispositivo. WhatsApp no ha publicado una lista oficial de modelos específicos que perderán el servicio.
¿Qué iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp?
A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp exigirá iOS 15.5 o una versión posterior.
Los modelos iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus no cumplen con este requisito y ya habían quedado fuera de la compatibilidad con WhatsApp debido a cambios anteriores.
Otros dispositivos, como el iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y iPhone 7 Plus, pueden seguir utilizando la aplicación siempre que tengan instalada una versión compatible de iOS.
¿Cómo saber si tu celular seguirá funcionando con WhatsApp?
Para comprobar la versión del sistema operativo, sigue estos pasos:
En Android:
-
Ingresa a Ajustes.
Selecciona Acerca del teléfono o Sistema.
Busca Información de software y verifica la versión de Android.
En iPhone:
-
Ingresa a Configuración.
Selecciona General.
Presiona Información para consultar la versión de iOS.
Si el sistema operativo no cumple con los requisitos mínimos, revisa si existe una actualización disponible.
Antes de cambiar de dispositivo, es recomendable realizar una copia de seguridad de las conversaciones para facilitar su recuperación en el nuevo teléfono.
La pérdida de compatibilidad con WhatsApp no significa que el celular deje de funcionar ni que la cuenta sea eliminada automáticamente. Sin embargo, el usuario ya no podrá utilizar normalmente la aplicación en un sistema operativo que haya dejado de recibir soporte.