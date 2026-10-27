WhatsApp en noviembre de 2026: ¿qué celulares Android y iPhone podrían dejar de funcionar?

WhatsApp actualizó sus requisitos mínimos de funcionamiento para celulares Android y anunció un nuevo cambio para los usuarios de iPhone a partir del 30 de noviembre de 2026. Estas medidas afectan principalmente a teléfonos antiguos que no pueden instalar las versiones del sistema operativo necesarias para continuar utilizando la aplicación de mensajería.

Desde el 8 de septiembre, WhatsApp requiere Android 6.0 o superior . En el caso de los iPhone, actualmente exige iOS 15.1, pero a finales de noviembre el requisito aumentará a iOS 15.5 .

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: CSS habilita línea 199 para consultar citas médicas tras daños por sismo en Policlínica Presidente Remón

Lista de celulares Android que pueden perder WhatsApp

Entre los modelos antiguos que podrían presentar problemas de compatibilidad, dependiendo de la versión del sistema operativo instalada, se encuentran:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Nexus 4

G2 Mini

Sony

Xperia Z

Xperia SP

La compatibilidad depende de la versión de Android instalada y de las actualizaciones disponibles para cada dispositivo. WhatsApp no ha publicado una lista oficial de modelos específicos que perderán el servicio.

¿Qué iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp exigirá iOS 15.5 o una versión posterior.

Los modelos iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus no cumplen con este requisito y ya habían quedado fuera de la compatibilidad con WhatsApp debido a cambios anteriores.

Otros dispositivos, como el iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y iPhone 7 Plus, pueden seguir utilizando la aplicación siempre que tengan instalada una versión compatible de iOS.

¿Cómo saber si tu celular seguirá funcionando con WhatsApp?

Para comprobar la versión del sistema operativo, sigue estos pasos:

En Android:

Ingresa a Ajustes .

Selecciona Acerca del teléfono o Sistema .

Busca Información de software y verifica la versión de Android.

En iPhone:

Ingresa a Configuración .

Selecciona General .

Presiona Información para consultar la versión de iOS.

Si el sistema operativo no cumple con los requisitos mínimos, revisa si existe una actualización disponible.

Antes de cambiar de dispositivo, es recomendable realizar una copia de seguridad de las conversaciones para facilitar su recuperación en el nuevo teléfono.

La pérdida de compatibilidad con WhatsApp no significa que el celular deje de funcionar ni que la cuenta sea eliminada automáticamente. Sin embargo, el usuario ya no podrá utilizar normalmente la aplicación en un sistema operativo que haya dejado de recibir soporte.