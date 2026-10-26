Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 16:41

¿Jubilados que siguen trabajando en el Gobierno serán retirados? Carrera Administrativa aclara circular

Carrera Administrativa explica por qué solicitó información de los funcionarios jubilados que siguen trabajando y su relación con iniciativas de retiro voluntario.

¿Jubilados que siguen trabajando en el Gobierno serán retirados?

¿Jubilados que siguen trabajando en el Gobierno serán retirados?

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La directora general de Carrera Administrativa, Cheyla Valdés, aclaró el propósito de una circular enviada a directores y jefes de Recursos Humanos de entidades públicas, en la que se solicita información sobre los servidores públicos jubilados que continúan laborando. La funcionaria explicó que la medida busca actualizar una base de datos y no generar preocupación entre los trabajadores.

Valdés señaló que la solicitud está relacionada con las iniciativas de retiro voluntario presentadas ante la Asamblea Nacional, cuyo posible impacto financiero podría evaluarse en el futuro.

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¿Por qué solicitan la lista de servidores públicos jubilados que siguen trabajando?

La directora explicó que la Dirección General de Carrera Administrativa tiene la responsabilidad de mantener actualizada la información de los funcionarios jubilados que permanecen activos en las instituciones del Estado.

"Nosotros desde Dirección General de Carrera Administrativa tenemos el compromiso de poder mantener esa base de datos actualizada para que en un futuro se pueda evaluar financieramente el impacto. Esa, básicamente, es la razón por la cual se ha solicitado esa información", informó Valdés. "Nosotros desde Dirección General de Carrera Administrativa tenemos el compromiso de poder mantener esa base de datos actualizada para que en un futuro se pueda evaluar financieramente el impacto. Esa, básicamente, es la razón por la cual se ha solicitado esa información", informó Valdés.

Asimismo, la funcionaria aseguró que la circular "no es para generar ansiedad, no es para generar temor", al reiterar que el objetivo de la solicitud es contar con información actualizada.

La entidad no anunció mediante estas declaraciones una medida de retiro obligatorio para los servidores públicos jubilados que continúan trabajando.

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